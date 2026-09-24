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📍歷屆亞運台灣與中國對戰紀錄

📍近三屆亞洲錦標賽台灣與中國交手紀錄

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目明（25）日將展開超級循環賽（複賽），中華成棒隊將在台灣時間晚間17點30分於岡崎中央球場正面對決中國隊。攤開歷年亞運交手紀錄，中華隊手握8勝0敗的對戰絕對優勢，近10年對抗更寫下5連勝；不過回顧最近2次交手（杭州亞運、平潭亞錦賽），中華隊皆僅以小比分獲勝，明日這場關鍵的「海峽大戰」依然不可輕敵。本屆中國隊投打兩端呈現明顯失衡，攻擊端火力具備一定威脅性，但投手群壓制力則不若以往，中華隊必須鎖定對手防線破綻給予痛擊，避免陷入拉鋸苦戰。攤開歷屆亞運「海峽大戰」的對戰紀錄，中華隊取得8戰全勝的優勢；若算入同樣以業餘成棒為主體的亞錦賽，從2015年至今的近10年兩岸對決，中華隊也豪取5連勝。雖然對戰歷史全面佔優，但近年中國隊實力成長有目共睹，加上短期國際盃賽變數極多，隨時可能出現爆冷，中華隊沒有鬆懈本錢。事實上，雙方最近2次交鋒，中華隊都贏得不算輕鬆。2025年平潭亞錦賽，中華隊雖然在前5局取得4分領先，但後續攻勢遭封鎖無法拉開比分，最終靠著盧孟揚7局無失分好投，以4：0完封中國隊；2023年杭州亞運複賽，中華隊首局雖靠著林安可適時安打取得2：0領先，但後續也僅添得2分保險分，最終靠著鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬聯手狂飆15次三振，才以4：1險勝過關。本屆亞運預賽，中國隊交出2勝1敗戰績。首戰面對實力堅強的日本社會人聯軍，雖然以3：11吞敗，但面對日本投手仍有打下3分的進攻能力；次戰碰上菲律賓隊，中國隊火力全開狂轟15分，但投手群也失掉8分，最終以15：8獲勝；預賽收官戰遭遇巴勒斯坦隊，中國隊前7局打線意外受制，僅以2：1微幅領先，直到8局下火力大爆發，才以9：1勝出。從投打戰力分析，本屆中國隊展現出相當不錯的進攻手感，3戰合計攻下27分，即便是面對日本隊都能搶下分數，這點中華隊投手群必須格外嚴加戒備；然而，中國隊的軟肋同樣顯而易見，其投手群壓制力明顯不若杭州亞運及平潭亞錦賽時期出色，預賽3戰狂失20分，這無疑是中華隊打線必須積極掌握的最佳突破口。中華隊本屆賽會帶了11名投手，預賽結束後，旅韓左投王彥程、旅日投手徐翔聖與旅美好手林昱珉等3名旅外核心皆尚未登板。雖然中華隊目前尚未正式公布複賽首戰先發人選，但高機率將由「旅外三傑」中的一人掛帥先發，全力搶下這場至關重要的「海峽大戰」。1990年北京亞運：台灣9：1勝中國（預賽）1994年廣島亞運：台灣9：4勝中國（銅牌戰）1998年曼谷亞運：台灣10：6勝中國（銅牌戰）2002年釜山亞運：台灣11：1勝中國（預賽）2006年卡達亞運：台灣4：2勝中國（預賽）2018年雅加達亞運：台灣1：0勝中國（複賽）、台灣10：0勝中國（銅牌戰）2023年杭州亞運：台灣4：1勝中國（複賽）2015年：台灣7：0勝中國（預賽）2019年：台灣10：2勝中國（複賽）2025年：台灣4：0勝中國（複賽）