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▲打破60年外交慣例！陸學者揭川普親迎習近平背後2大盤算（圖／路透社／達志影像）

中國國家主席習近平此次訪美行程，出現一項相當罕見的外交安排——美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞，竟親自前往華府近郊的安德魯聯合基地迎接習近平，這種親自到機場接機的規格，在美國外交實務中相當不常見。對此，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯出面解讀，認為這背後其實透露出川普對習近平此行訪美的高度重視，加上川普目前內政外交兩頭承壓，他或許認為習近平此次到訪，能為自己「加分」不少。綜合澎湃新聞報導，這場親自接機的安排意義非凡，這是自1962年時任美國總統甘迺迪在停機坪迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）以來，美國三軍統帥首度再度在該基地親自迎接外國元首。也有外媒解讀認為，此舉等於打破了美國長達60年的外交慣例，等同向外界釋放美方對中國領導人展現極大尊重的強烈訊號，象徵意義格外濃厚。吳心伯進一步分析，川普此次打破常規、親自迎接習近平的舉動，可以從兩個層面來理解。第一方面，這明顯反映出川普對習近平此次訪美一事，抱持高度重視的態度。他分析，尤其是在美國期中選舉即將到來之際，川普目前在內政、外交層面都同時面臨一系列壓力，他很可能認為，習近平此次順利訪美，能為自己在政治聲勢上「加分」不少。吳心伯也提到，這樣的安排，同時也反映了川普對習近平個人展現出的高度尊重，畢竟川普過去曾在多個公開場合表示，自己相當欽佩習近平，更多次強調兩人之間已建立起深厚的個人友誼。至於第二個層面，吳心伯則透露一項幕後細節，指出川普原本計畫在白宮東側，趕建一座豪華宴會廳，用來隆重歡迎習近平到訪。不過由於美國國內政治因素多方掣肘，這座宴會廳的興建工程可說是一波三折，最終未能如期完工，導致川普無法在他先前大肆宣傳、高調預告的豪華宴會廳中，親自為習近平舉辦歡迎晚宴，計畫生變。吳心伯分析，從整體外交禮儀與接待規格的角度來看，川普可能因此認為，這樣的接待規格變動，多少讓中方感到有些「過意不去」，因此他選擇透過親自前往機場迎接的方式，在一定程度上做出彌補，藉此展現誠意，維持整體接待規格的完整性與外交禮儀上的分寸。