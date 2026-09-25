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▲李棟旭2024年曾說「韓國不吃月餅，我們過節的方式不一樣」還配上翻白眼符號，引發中國粉絲不滿。（圖／翻攝韓網）

中秋節一到，台灣人忙著吃月餅、剝柚子、烤肉，韓國同樣會迎來一年一度的「秋夕」，但每個國家過節習俗可不完全一樣，這個文化差異也曾意外讓韓星李棟旭捲進風波，2024年中秋節期間，他被中國粉絲接連追問「韓國也吃月餅嗎」，他一句「韓國不吃月餅，我們過節的方式不一樣」、「我們吃松餅」，再加上一個翻白眼表情，直接衝上微博熱搜。如今每逢中秋，這段「韓國人不吃月餅」往事也成了不少K-POP、韓劇迷會重新翻出的經典插曲。2024年，李棟旭透過付費粉絲平台Bubble與粉絲聊天時，當時正逢中秋節，有中國粉絲好奇詢問他是否吃了月餅，類似問題似乎接連出現，讓他乾脆一次說明：「中國粉絲們，韓國不吃月餅，過節的方式不一樣……不要再提月餅了。」有人接著問韓國人中秋到底吃什麼，他則回答「我們吃松餅（송편）」。原本只是回答兩地不同的過節習慣，偏偏訊息裡又出現翻白眼表情，截圖流出後，整件事瞬間讓中國人炸鍋。「李棟旭韓國不吃月餅」隨即登上微博熱搜，中國網友有人認為「不吃月餅當然沒問題」，真正介意的是他的語氣與表情，質疑「有必要翻白眼嗎」；也有人替他緩頰，認為表情符號未必帶有嘲諷意思。沒想到隔了一段時間，這段舊事又被重新翻出，相關話題再度引爆討論，韓國網友也加入戰局，替李棟旭抱不平，直言「他什麼都沒做就挨罵了」、「中國粉絲和李棟旭都沒有錯」，甚至有人直接回「月餅你們吃吧」，原本只是「中秋吃什麼」的聊天，直接被吵成跨國文化差異話題。韓國秋夕雖然與華人中秋節都落在農曆八月十五，也都有家人團聚、祭祖等傳統，但代表性食物並不相同。華人熟悉的是月餅，韓國秋夕餐桌上更具代表性的則是「松餅」，以米粉製成半月形外皮，再包入芝麻、豆類、栗子等餡料，因此當年李棟旭回答「我們吃松餅」，講的其實就是韓國人熟悉的秋夕飲食文化。現年44歲的李棟旭出道超過20年，從《我的女孩》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》一路演到《九尾狐傳》、《殺人者的購物中心》等作品，在亞洲累積高人氣，私下也長期透過Bubble與粉絲頻繁交流，近年他也投入綜藝活動；主演的《Love Affair》也將在Netflix播出。