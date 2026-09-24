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住進世貿打4天電動 過夜背後磨合數年

▲WirForce玩家會將電腦設備帶到現場，並在活動期間直接留宿。（圖／記者張志浩攝）

從麥當勞到Vtuber WirForce「玩電動」變成一整套體驗

▲WirForce規模持續擴大，除了展場內的遊戲、硬體，今年場外也有更多廠商加入，包括與Vtuber聯名、舉辦戰鬥陀螺比賽。（圖／記者張志浩攝）

場地越來越大 初心沒有改變

▲4Gamers執行長、WirForce創辦人黃智仁強調，無論活動規模如何擴大，大家聚在一起玩電腦的初心不會改變。（圖／記者張志浩攝）

一年一度的電腦玩家盛會「WirForce 2026」今年適逢中秋連假登場，預估整體人流可望達到15萬人，4Gamers執行長黃智仁表示，WirForce是全台第一個在世貿「過夜」的活動，為了讓玩家能攜帶電腦設備進場並連續體驗數日，團隊已與相關單位溝通近10年，如今也逐漸建立起特殊的活動模式。黃智仁指出，WirForce 2026之所以能在台北世貿進行過夜活動，背後其實經過長時間的溝通與磨合，由於玩家會將電腦設備帶到現場，並在活動期間直接留宿，這樣的形式與全球許多大型電腦活動相似，但在台灣相對少見，他也特別感謝相關單位多年來的協助與理解，讓WirForce能夠在遵守規範的前提下，逐步建立起「在這裡待上4天、專心玩電動」的特殊活動型態。隨著WirForce規模持續擴大，除了展場內的遊戲、硬體，今年場外也有更多廠商加入，包括與Vtuber聯名、舉辦戰鬥陀螺比賽等，對此黃智仁認為，這些元素並不會與玩家「來這裡玩電動」的核心目的衝突，反而可以視為支撐整個活動體驗的工具與環境，「現代玩家參與遊戲活動，需求早已不只是單純玩遊戲，從飲食、生活到設備體驗，都會成為活動的一部分。」黃智仁進一步舉例，過去WirForce就有麥當勞、達美樂等餐飲品牌進場，滿足玩家長時間留在場內的生活需求；另一方面，硬體與周邊廠商也能提供玩家平時在家中不容易接觸到的新設備，玩家可以直接在現場「看得到、摸得到」，實際體驗各種PC硬體與遊戲周邊，對這類內容其實相當期待，且隨著新遊戲推出，玩家也能在活動現場尋找同好，形成更完整的遊戲社群交流。至於活動規模不斷擴大後，是否會影響WirForce最初「大家聚在一起玩電腦」的初心，黃智仁強調「沒有太大改變」，當活動場域變大，玩家可以接觸的內容反而更多，無論是新遊戲、硬體設備、周邊商品或生活需求，都能成為玩家體驗的一環。「最核心的目的依舊是讓玩家聚在一起玩遊戲、交流與享受電玩文化」，黃智仁認為，從2014年在內湖科技園區瑞典科技中心發跡，2015年轉到新北市工商展覽中心，2016年至2025年在台北圓山花博公園，到2026年移師到台北世貿一館，這都是WirForce持續發展多年仍希望維持的核心。