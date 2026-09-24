我是廣告 請繼續往下閱讀

「校安韌性2000」每年挹注12億 全國966所國中受惠

為因應校園安全及學生事務工作對即時處理及第一線支持人力之需求，教育部自下個月起辦理為期3年「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，透過增置專責人力協助處理班級突發衝突事件，提供教師即時支援與堅實後盾，穩定教學現場支持人力。教育部指出，本計畫由中央與地方政府共同合作推動，地方政府依轄內學校實際需求辦理人員甄選及進用，為支持學校儘快進用專責人力，教育部依各地方政府財力級次補助比率提高至86%至90%，教育部每年將挹注12億元，全國共有966所國中受惠。並將持續與地方政府合作，依實際執行情形檢視人力配置及相關培訓措施，兼顧中央與地方資源運用，確保新增人力符合學校實際需求。教育部強調，國中校安人力係為支援學校及教師，協助處理校園安全、學生事務等工作，依班級數遞增置1至3人。當學生發生情緒或行為失控、師生或學生間衝突等突發情形時，校安人力亦可協助進行安全維護、情境轉換、學生陪同、家長聯繫及後續處理，透過明確分工，讓教師能更專注於教學及學生教育工作。為提升校安人力的專業能力，教育部亦補助地方政府辦理職前及在職培訓經費；相關研習課程包含學生緊急事件處理、藥物濫用防制、校園霸凌事件應變處理作為及校園法律實務問題等，持續強化校園安全、學生事件處理、學生輔導與管教及跨專業合作等實務能力。教育部也鼓勵地方政府依實際需求規劃專業成長及留任措施，提升校安人力的專業素養及工作穩定性。教育部表示，「校園安全韌性2000」不只是增加人力，更重要的是把支持放在學校第一線，透過中央、地方及學校共同合作，讓學校有人力可以協助、教師有人可以支援，並於發生突發狀況時可即時保護學生，逐步強化國民中學校園安全及學生事務工作的支持量能。