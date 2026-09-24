我是廣告 請繼續往下閱讀

宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前表示，隨著中國記憶體產能開出，目前記憶體並非全面短缺，DDR4甚至已出現供過於求、降價求售的情況，DDR5也沒有那麼缺。不過，相關說法引發業界熱議。群聯電子創辦人暨執行長潘健成昨（23）日直言，AI要落地最大的挑戰就是DRAM，「有錢不一定買得到，買得到也不一定賣得掉，好像只有宏碁不苦」。陳俊聖日前談到零組件市況時指出，目前記憶體並非全面短缺，其中DDR4、DDR5等主流電腦記憶體供應量增加，市場不至於缺貨；至於DDRX、DDR5X等產品相對仍吃緊，但整體需求量較小。陳俊聖認為，隨著中國記憶體產能陸續開出，DDR4已經出現供過於求的情況，甚至開始降價求售，DDR5的供應壓力也有所緩解。不過，相關言論隨即在科技業引發討論。有業界人士認為，目前價格出現較大變化的可能主要是DDR5次級品，真正高規格記憶體供應仍然吃緊，甚至可能持續面臨漲價壓力，也有人質疑，若記憶體供需與價格真的已經明顯改善，宏碁為何仍面臨產品漲價問題。面對「記憶體不缺」說法，潘健成昨（23）日在工業電腦廠東擎科技上市前業績發表會表示，過去4年AI產業主要聚焦算力與伺服器，接下來AI將進一步走向裝置端、物聯網及邊緣運算，應用範圍勢必更加廣泛。潘健成直指，目前AI落地最大的挑戰就是DRAM，「有錢不一定買得到，買得到也不一定賣得掉」，並笑稱現場業者應該都為DRAM所苦，「從媒體看到好像只有宏碁不苦」。潘健成進一步指出，隨著使用AI技術的人越來越多，原本已使用AI的用戶也會增加使用量，而算力背後都需要記憶體提供資料儲存空間，因此記憶體產能仍然相當吃緊，並非市場想像中那麼簡單。除了談論DRAM供應，潘健成也分享群聯因應高記憶體成本的布局。他表示，群聯透過aiDAPTIV+軟體架構搭配自研SSD方案，讓AI模型在有限DRAM資源下仍能順暢運作，目前已與超微（AMD）、英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）生態系及高通等處理器平台完成概念驗證（POC），希望藉此降低邊緣AI落地門檻。此外，潘健成也透露，過去11個月Flash快閃記憶體曾嚴重缺貨，而東擎科技是群聯重要合作夥伴。他在現場喊話，「從現在開始，你要的Flash方案，群聯電子保證滿足，要多少給多少」，獲得現場熱烈掌聲。