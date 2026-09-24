經濟部地質調查及礦業管理中心睽違5年，今（24）日釋出2026年土壤液化潛勢圖資更新圖資，涵蓋宜蘭、雙北、桃園、新竹等6縣市。其中8成區域皆維持原判，約17%改判中潛勢區域，集中在宜蘭；新竹市北區、香山區則改判為高潛勢區較多。
地礦中心表示，本次土壤液化潛勢圖更新採用長期觀測之淺層地下水位，並增加大量高品質的地質鑽井，分析之地質鑽孔由前一版的 3,571 孔增加至1萬1731 孔，分析範圍增加約 96 平方公里，整體分析面積達 909.8 平方公里，對地層、地下水條件掌握較前一版更為完整，大幅提升土壤液化潛勢圖品質。
而有逾8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，未產生改變；局部區域潛勢則因鑽孔資料增加、或新增長期水位觀測資料而有所調整，基礎資料更為完整後修正，並非代表該地區地質條件發生變化。
其餘區域潛勢則因觀測資料量增加後，改判為中度潛勢區居多，以宜蘭縣為大宗；新北市板橋區改判低潛勢區較多；新竹市北區、香山區改判高潛勢區較多。
土壤液化不等於不安全 可地盤改良、結構加固
地礦中心主任徐銘宏強調，位於土壤液化高潛勢區並不代表建築物不安全，只要透過地盤改良、結構加固與確實的工程設計，就能有效確保房屋與生命財產的安全；民眾及業者可至地礦中心網站先進行簡易評估，並視需要於開發時委託專業技師進行補充調查與施工改良。
更新後之土壤液化潛勢圖資已同步於「土壤液化潛勢查詢系統」公開，民眾輸入地址即可查詢所在位置之潛勢分級及相關說明。
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而有逾8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，未產生改變；局部區域潛勢則因鑽孔資料增加、或新增長期水位觀測資料而有所調整，基礎資料更為完整後修正，並非代表該地區地質條件發生變化。
其餘區域潛勢則因觀測資料量增加後，改判為中度潛勢區居多，以宜蘭縣為大宗；新北市板橋區改判低潛勢區較多；新竹市北區、香山區改判高潛勢區較多。
土壤液化不等於不安全 可地盤改良、結構加固
地礦中心主任徐銘宏強調，位於土壤液化高潛勢區並不代表建築物不安全，只要透過地盤改良、結構加固與確實的工程設計，就能有效確保房屋與生命財產的安全；民眾及業者可至地礦中心網站先進行簡易評估，並視需要於開發時委託專業技師進行補充調查與施工改良。
更新後之土壤液化潛勢圖資已同步於「土壤液化潛勢查詢系統」公開，民眾輸入地址即可查詢所在位置之潛勢分級及相關說明。