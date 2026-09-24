我是廣告 請繼續往下閱讀

台北人有PTSD！沈伯洋承諾：這疑惑會銘記在心

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期持續透過「肥皂箱」活動走上街頭，繼首場在南港登場後，23日晚間第二場移師西門町，吸引大批民眾聚集，活動中，一名60歲民眾直球拋出「候選人當選後讓人民失望」的質疑，追問沈伯洋未來若高票當選，「你怎麼確保你當選後不會變？如何確保我們值得把台灣託付給你？」而沈伯洋的一席話，吸引超過萬人朝聖按讚。面對這個尖銳問題，沈伯洋先坦言，「這應該是今天最難回答的一個問題」，當然，可以從自己的過去、人格來論述，但他認為真正關鍵的仍是「制度」。沈伯洋指出，不論中央或地方政府，都應建立防弊機制與相關規範，其中包括利益迴避等制度，重點不只是規定存在，更在於規範能否確實落實，這也應成為人民檢視政治人物的重要依據。沈伯洋進一步表示，他相信自己「一定不會變」，但不能只把希望寄託在人性，因此更重要的是把制度設計好，讓偏離初衷的情況不容易發生。他強調，只要相關條例與機制建立，就必須依法遵守，若沒有做好也應有相對應的懲處，「制度的設置永遠優先於人的本性」，藉此回應民眾對政治人物當選後可能變質的擔憂。談到能否經得起檢驗，沈伯洋指出，自己過去曾執行國內外多項大型計畫，個人經歷也有相當程度可以接受外界檢視，但他承諾：「雖然我對自己有信心，但是你的這個疑問，我一定會放在心裡面，因為我覺得這很重要，就是我們很多人都有PTSD（Post-traumatic stress disorder，創傷後壓力症）。」沈伯洋提到，許多人都有過「信任錯付」的經驗，當原本相信的人最後讓自己失望，那種感受真的很差，因此他會努力維持現在的想法與初衷；若未來自己的國家信念、城市願景或價值觀出現偏離，也歡迎大家「用力批評我」。這番回答隨後獲得現場熱烈掌聲，相關影片在社群平台也引發討論，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」分享影片後獲得超過3.2萬人按讚，網友紛紛留言狂讚「這一題超難超刁鑽」、「提問的人有深度，回覆的人也非常有內容！」、「好難的題目，但他答的好好，有腦袋有想法邏輯又好」、「台北值得一位有能力的人，這麼多年來，難得一見有能力的年輕人」。