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AI可能談成什麼？許毓仁估「小協議」

出口管制、模型蒸餾 恐難取得共識

台灣關注：AI、晶片、軍售會不會綁在一起

140億美元軍售是否延後成重要指標

晶片管制若鬆綁 台灣供應鏈也受影響

AI熱線若納台海 是否變成美中「越過台灣管理危機」？

美國總統川普與中國國家主席習近平將舉行今年第二次峰會，習近平則已抵達美國展開國是訪問。峰會前夕，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰已先就貿易、人工智慧（AI）及關鍵礦產等議題磋商，雙方並同意建立正式AI安全對話及事故通報機制，美中也同意將原訂11月到期的貿易休戰再延長2個月。對此，現為哈德遜研究所資深研究員的前立委許毓仁今（24）日分析，這場峰會可視為「Trade、Technology、Taiwan」的3T峰會，其中AI議題急迫性明顯升高；他預估，美中可能達成部分具體安排，但「會有小協議，不會有大交易」，台灣更應關注AI、晶片與對台軍售會不會被放進同一個談判包裹。許毓仁今發文表示，習近平抵達華府後下榻的Waldorf Astoria酒店就在他工作的智庫對面，周邊已架起圍籬、拒馬，大批支持與反對群眾也陸續集結。習近平24日將抵達白宮與川普會晤，這場峰會外界形容是「3個T」的峰會，也就是Trade、Technology、Taiwan，其中AI議題的急迫性明顯升高。許毓仁認為，美中首先可能建立正式的「美中AI對話機制」，加上「AI國安事件通報熱線」。美國財長貝森特日前已向何立峰提出相關構想，背後原因是AI安全事件愈來愈急迫，甚至可能直接影響國安決策。第二，美中可能再次重申「核武使用決策必須由人類掌控」。許毓仁指出，這延續2024年拜登與習近平在利馬峰會的共識，也是目前雙方在軍事AI風險方面少數具體成果之一。第三，美中也可能針對非國家行為者（non-state actor）利用AI發動網路攻擊、研製生物武器等風險，進行有限度的資訊交流。不過，許毓仁認為，美中在多項核心AI議題上仍很難談攏。首先是出口管制。美方傾向把高階晶片出口限制排除在AI安全對話之外，但北京勢必希望將兩者掛鉤；貝森特與何立峰日前磋商時，美方也未把高階AI晶片出口管制納入討論。第二是「模型蒸餾」（distillation）爭議，許毓仁指出，美國AI業界對相關問題高度不滿，雙方很難在短時間內取得共識。第三是AI發展速度。許毓仁認為，美中都沒有意願主動減速，川普政府更傾向認為，任何放慢AI發展的做法都可能把技術優勢讓給中國。第四則是「國安框架」。習近平主張反對「泛化國家安全概念」，矛頭直指美國以國安為由進行的科技管制。許毓仁認為，如果峰會後的聯合聲明出現類似措辭，就值得注意是否代表華府有所讓步。第五是AI治理主導權。許毓仁指出，北京將持續推動「世界人工智能合作組織」，以及11月在深圳舉行的APEC相關議程，希望在全球AI治理架構中取得更多主導權。許毓仁認為，台灣最需要關注的，其實不是AI條文本身，而是AI、晶片與軍售三件事會不會被放進同一個交易包裹。第一個觀察點，是峰會後美中雙方對台灣議題的措辭，以及白宮與新華社新聞稿之間是否出現落差。許毓仁指出，如果美方說法從長期的「不支持台獨」轉向「反對台獨」，或者只有中國版本出現台灣相關內容、美方卻沒有反駁，都可能是值得警戒的訊號。他也認為，川普即興發言所帶來的不確定性，有時甚至比正式文件更值得注意。第二個觀察點，是價值140億美元對台軍售案的去向。許毓仁指出，這筆軍售仍等待最後核准，如果川習會後出現「延後」、「重新檢視」等模糊說法，就可能代表軍售已被納入美中談判籌碼。他也提醒，美中在峰會前已延長貿易休戰，北京稀土政策與美方對中國的經貿需求彼此牽動，因此未來幾週華府如何處理軍售時程值得高度關注。第三個觀察點是晶片管制鬆綁的外溢效應。許毓仁表示，不論是H200、HBM，或半導體設備管制若出現放寬，都會影響台灣作為全球科技供應鏈「不可或缺節點」的議價地位。反過來，台灣也必須注意，美方是否可能為了換取北京在其他議題讓步，而要求台積電或台灣供應鏈承擔更多合規責任。第四個觀察點，則是美中AI安全熱線的適用範圍。許毓仁指出，美中若正式建立AI國安事件通報機制，台灣應進一步追問，台海周邊灰色地帶行動以及軍事AI誤判，是否會被納入通報範圍？他也提出另一層疑慮：台灣並不在美中談判桌上，如果AI熱線涉及台海危機管理，是否可能出現美中直接處理相關危機、卻沒有台灣參與的情況。許毓仁認為，「熱線是好事，但熱線不等於護欄（guardrails）」，真正重要的仍是雙方檯面下如何交換條件。許毓仁最後表示，川普24日晚間也將在白宮國宴款待習近平，包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長Sam Altman、蘋果執行長Tim Cook、特斯拉執行長Elon Musk等科技界人士預料將出席；而許毓仁自己屆時將在美國之音（VOA）進行現場評論，持續觀察川習二會在AI、科技、台灣與美中經貿等議題上的實際成果。