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71歲資深男星鄭平君今（24）日在臉書寫下長文，他的小弟因心肌梗塞過世，享年63歲，鄭平君回憶自己的父親當年被指南客運撞死，大弟也在48歲時過世，這麼多年來，每年他都是與小弟一起掃墓，「父母走了將近40年，我們倆也共同掃墓近40年，今後將只剩我一個人去掃墓了，哥哥永遠懷念你。」把許多粉絲都看哭了。鄭平君在臉書宣布噩耗，小弟因心肌梗塞過世，享年63歲，他形容這位弟弟天性善良，最後在自家過世，接到電話時他帶著悲傷和錯愕，措手不及地數去料理弟弟的後事。鄭平君想到，大弟已經走了20年，當年他才48歲，留下妻子和一雙兒女，但小弟沒有結婚，也沒有孩子，是他和姊姊以及大弟妹幫忙料理的後事，無奈後天要到台中拍戲，可能趕不上出殯的日子。想到這裡，鄭平君又提到，父親在40年前被指南客運撞死，當時他也在拍戲，收到噩耗時，導演拜託他至少拍完當天戲份，「我只好含淚拍到午夜12點多，收工匆匆趕去南港資生醫院時醫院說大體已移去第一殯儀館，我又飛車殺去一殯，與早在現場的兩位弟弟抱頭痛哭到天明⋯然後接著又繼續早班五點的外景。」雖然因為工作的關係，總是錯過親人重要的事，但鄭平君不抱怨，因為長官製作人賞識，才能讓他演戲養家活口，「也許很多朋友不瞭解我們這個行業，但是戲劇只要突發狀況一停工將造成很難善了的後續問題與龐大的損失，對於這一點我從業近50年深深體會也盡其所能配合。自己的選擇的行業就要正面看待、陽光以對，世間沒有百樣好看長不看短。」鄭平君感嘆人生無常，每年都是他與小弟一同掃墓，「父母走了將近40年，我們倆也共同掃墓近40年，今後將只剩我一個人去掃墓了！哥哥永遠懷念你，我們一起掃墓的時光將成永遠的回憶～祈禱一路好走，祝福你到天堂享福去～哥愛你乖乖⋯⋯」把許多粉絲都看哭了。