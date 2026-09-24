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▲林哲熹與方志友飾演一對苦情鴛鴦，《再見1987》本周迎來大結局。（圖／公視台語台提供）

女星方志友在台劇《再見1987》中，為呈現遭受政治迫害的受難者，在拍攝刑求戲時需瘋狂抖動身體，還要精準演出被折磨到失控漏尿的狀態，超級犧牲。她近日坦言，最後幾集拍攝期間情緒壓力相當大，甚至到了講戲、走戲時就忍不住哭到崩潰的程度，直言那段拍攝過程就像「逃離現實的夢」。《再見1987》以1943年的台灣為故事起點，講述叛逆少女邱雪（方志友 飾）與台大高材生李俊賢（林哲熹 飾）因共同理想相識相戀，兩人結婚後原以為能攜手度過人生，卻遇上二二八事件，俊賢因政治局勢遭到通緝，兩人被迫分離。俊賢一路逃亡至韓國，邱雪則留在台灣，帶著女兒在白色恐怖時期隱姓埋名、艱難生活。方志友在劇中有遭刑求的悲劇橋段，她被綁上電椅，為了呈現角色遭受迫害時的痛苦，不只要全身瘋狂抖動，還要精準掌握痛苦到失禁的緊繃狀態，成為方志友面臨的最大挑戰。她坦言自己在拍最後幾場戲時，光是身體上的負荷就已經相當吃力，更不用說角色當下承受的恐懼與絕望。她形容自己拍到尾聲，一直處在情緒非常強烈的狀態，「講戲、走戲的時候就會哭到潰堤」。林哲熹也分享拍攝時的感受，表示導演曾提到，如果當年的社會事件沒有發生，劇中這群人或許就能一起吃飯、一起長大，「導演一講完大家眼眶全紅，拍的時候每個人都完全沉浸在那個情境裡。」禾浩辰則回憶劇中被關進單人獄房的經歷，形容只有一、兩坪的空間，失去自由與時間後，角色甚至開始產生幻覺，看到邱雪出現在身邊，「真的快要發瘋。」至於飾演警總特務的寇家瑞，則得面對堅守體制與好友遭刑求問罪之間的兩難，讓劇情發展增添變數。而《再見1987》完結篇將於本週日晚間8點在公視台語台播出。