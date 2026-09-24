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▲新光三越打造「新光三越週年慶寶可夢 30 週年主題列車」。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

▲寶可夢列車以「時光穿梭，夥伴同行」為設計概念，列車外裝集結至今所有初始寶可夢。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

▲寶可夢列車車門與玻璃隔板延續初始寶 可夢與皮卡丘的視覺設計。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

▲車門與玻璃隔板延續初始寶可夢與皮卡丘的視覺設計。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越寶可夢列車。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲車上設有寶可夢快閃店，可購入新光三越攜手台灣在地6大品牌推出的多款寶可夢授權商品、集點送商品等。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

全台首輛「寶可夢30年週年主題列車」9月25日即將啟航，《NOWNEWS》搶先開箱車內景，新光三越將台鐵 EMU800 型列車化身為一座移動中的寶可夢世界，集結至今所有初始寶可夢，列車有六趟專列車以及常態列車，票價最低63元就能搭。新光三越打造「新光三越週年慶寶可夢 30 週年主題列車」，業者表示，實際搭乘感受，列車外觀繽紛感滿滿，粉絲一定要記得合照，車廂內第一車廂設有快閃店，可以一邊享受車外風景，一邊購入心儀商品。不過，沒有搶到專列車票也別失望，同樣一輛「寶可夢列車」平日也將加入台鐵常態車次運行，車票最低63元起就能搭。寶可夢列車以「時光穿梭，夥伴同行」為設計概念，列車外裝集結至今所有初始寶可夢，按照世代順序登上車體，搭配繽紛彩帶、慶典氣球 與禮物盒，貫穿全車8節車廂。車門與玻璃隔板延續初始寶可夢與皮卡丘的視覺設計，地貼則以精靈球圖騰搭配星形與幾何線條排列，營造如同走在冒險地 圖上的探索感；車廂端牆與貫通門更帶來噴火龍、妙蛙花、水箭龜、火爆獸、大力鱷等最終進化型態。運行時間：9月25日起至12月13日（平日，配合台鐵常態車次）票價：63元至628元在寶可夢列車運行期間，只要捕捉到寶可夢列車身影，拍照並分享至個人社群平台，憑分享畫面至全台新光三越過卡，即可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」或「卡比獸鍵帽鑰匙圈」。專列車：10/3(六)、10/18(日)、10/31(六)、 11/14(六)、11/29(日)、12/5(六)運行方式：運行方式 臺北 10:37 發車，新左營 16:44 抵達;單趟運行票價：813元至1378元（按照起訖站不同）寶可夢快閃店：車上設有寶可夢快閃店，可購入新光三越攜手台灣在地6大品牌推出的多款寶可夢授權商品、集點送商品等紀念車票：於新光三越 APP 成功購買專列車票後，即可憑訂購明細於發車前 2 小時至車站領取紀念票劵乘車禮包：於乘車當日憑票搭車者，每票可獲得「乘車禮」乙份，包含:帆布袋、寶可夢 紙帽、新光三越週年慶護照等好禮列車尋寶 GO 數位集章：於列車車廂內蒐集 3 枚數位印章設計專車活動紀念章，蒐集完成 所有紀念章後，即可兌換「可達鴨鍵帽鑰匙圈」寶可夢 hi-bye 見面會：寶可夢將隨機現身各車站月台大廳，迎接每位踏上冒險的訓練家。