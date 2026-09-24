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健保總額協商淪過場？ 石崇良：直播與否可再討論

明年健保總額協商歷經11小時於昨（23）日深夜完成！協商結果共識包括醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額皆達到行政院核定成長率天花板上限5.5%，健保總額首度正式突破1兆元，達到10434.47億元。衛福部長石崇良說，除了調薪、補充保費外，加上行政院編列600億公務預算，樂觀估計「明年保費不會需要調整費率。」健保總額協商完成，結果包括醫院總額達7235.29億元、西醫基層總額1965.82億元、牙醫門診總額616.28億元、中醫門診總額384.64億元，四部門健保總額的成長率均達核定上限5.5%；其他預算232.44億元，較115年度增加12.12億元，整體合計10434.47億元、成長率5.5%。石崇良今日提到，健保總額首度正式突破1兆元，達到10434.47億元，而外界關心是否會漲健保費，按照推估，明年若調薪、加上各行各業經濟發展，將助長一般保費收入，加上補充保費及行政院挹注600億的公務預算等。石崇良認為，樂觀估計，到明年底仍有2.3個月的安全準備金，因此明年保費尚不需要調整費率。至於外界質疑健保總額協商儼然淪為「過場」，提出需要以「直播」方式進行。石崇良則說，每年度健保會的總額協商都會有前置作業，因為若沒有經過討論，全數都在當天會議才進行，也會有效率問題，而所有健保會的會議都會按照程序，前7日就將議程公開，會議後的10日內將會議紀錄公布，也會留存所有錄音、錄影檔。至於是否需要採取直播的方式，石崇良表示，可以請健保會再與委員討論，若沒有困擾或許可朝此方向規劃。