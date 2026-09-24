「青安 3.0」上路首月成績單出爐！根據財政部最新統計，8 月受理高達 4,605 人申辦，雖較 7 月回升近 2 成，但撥貸僅 175 戶；值得注意的是，首月每戶平均撥貸金額衝上 930.9 萬元，刷下青安系列歷史新高。專家分析，婚育加碼帶動申貸總額，但審核趨嚴也讓撥貸時間拉長，部分銀行已排到明年。
🟡每戶撥貸平均930萬元創新高！婚育加碼
8 月青安 3.0 受理案件中，兩年內新婚與育兒家庭近千戶，占比超過 2 成，平均每戶申貸金額高達 1,100 萬元以上。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，青安 3.0 雖然設有排富與年齡限制，但因婚育家庭申貸額度上限拉高至 1,500 萬元，使平均每戶撥貸金額達 930.9 萬元創下新高。隨著婚育政策持續發酵，預期未來人均撥貸金額突破千萬大關的機會相當高。
🟡申貸條件趨嚴審核繁雜！8月撥貸大幅縮水
進一步觀察 8 月撥貸情形，整體撥貸僅 175 戶，相較於 7 月青安 2.0 清倉潮的 5,299 戶呈現大幅縮水。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，青安 3.0 限制較多，需審核申貸人的身分、所得、年齡及婚育等多重條件，貸前甄審程序極為繁雜，一般貸款流程至少半個月起跳，使得能在 8 月當月順利完成審核並撥款的案件相對稀少。
🟡信用管制下行庫放貸保守！排撥時程延明年
陳定中補充，目前在信用管制背景下，銀行放貸態度整體趨於保守，加上年底臨近新案交屋潮與企業融資旺季，行庫多需保留資金額度應對大宗借款。因此即便消費者完全符合青安 3.0 申辦條件，放款審查仍相當謹慎，許多行庫的排撥時間已延至明年，建議有意申貸的購屋族務必提早規劃時程並預留充足備用資金，避免貸款額度或時間不如預期。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
8 月青安 3.0 受理案件中，兩年內新婚與育兒家庭近千戶，占比超過 2 成，平均每戶申貸金額高達 1,100 萬元以上。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，青安 3.0 雖然設有排富與年齡限制，但因婚育家庭申貸額度上限拉高至 1,500 萬元，使平均每戶撥貸金額達 930.9 萬元創下新高。隨著婚育政策持續發酵，預期未來人均撥貸金額突破千萬大關的機會相當高。
🟡申貸條件趨嚴審核繁雜！8月撥貸大幅縮水
進一步觀察 8 月撥貸情形，整體撥貸僅 175 戶，相較於 7 月青安 2.0 清倉潮的 5,299 戶呈現大幅縮水。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，青安 3.0 限制較多，需審核申貸人的身分、所得、年齡及婚育等多重條件，貸前甄審程序極為繁雜，一般貸款流程至少半個月起跳，使得能在 8 月當月順利完成審核並撥款的案件相對稀少。
陳定中補充，目前在信用管制背景下，銀行放貸態度整體趨於保守，加上年底臨近新案交屋潮與企業融資旺季，行庫多需保留資金額度應對大宗借款。因此即便消費者完全符合青安 3.0 申辦條件，放款審查仍相當謹慎，許多行庫的排撥時間已延至明年，建議有意申貸的購屋族務必提早規劃時程並預留充足備用資金，避免貸款額度或時間不如預期。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。