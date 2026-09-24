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2017年成案 9年交付66架量產型機

▲曹進平上午率領下先後起飛，繞行清泉崗機場本場航線一圈後，特別朝漢翔沙鹿廠區方向低空衝場。（圖／漢翔提供）

挺過疫情、地緣政治 勇鷹號公私協力突破瓶頸

▲國機國造指標機種「勇鷹號高級教練機」，最後2架，機號為1165、1166的勇鷹號今（24）日出廠。（圖／漢翔提供）

國機國造指標機種「勇鷹號高級教練機」，最後2架，機號為1165、1166的勇鷹號今（24）日出廠，11時由漢翔公司董事長曹進平領軍，親自飛抵岡山空軍官校。他指出，一項艱鉅任務完成，也為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。曹進平上午率領機隊先後起飛，繞行清泉崗機場本場航線一圈後，特別朝漢翔沙鹿廠區方向低空衝場，向全體辛苦的同仁們致意，地面上許多工作人員不斷朝天空揮手；飛機於11點36分順利落地，為歷時9年餘的新式高教機研發及量產任務畫下句點。新式高教機於2017年成案，以空軍、中科院及漢翔公司「三方二約」方式進行，全案將交付66架量產型機。漢翔扮演整合全機設計、零件生產、組裝、測試的關鍵主導商，並透過外包輔導超過200家國內廠商參與，幫助台灣製造業技術提升至航空等級。新式高教機脫胎自IDF戰機，全機有超過80%重新設計，包括氣動力、外型、機身細節都不一樣，更將全機自製率大幅推升至55%。首架原型機於2019年9月24日出廠，並由時任總統蔡英文正式命名「勇鷹」。2020年6月，漢翔用3年2個月時間，就完成新機從設計到首飛，在世界航空的研發史上，寫下前無古人的紀錄。全案自2021年啟動量產，卻在期間經歷了新冠疫情、國際戰事與地緣政治等重大事件，影響全球深遠。國際上，航空大廠波音及空巴旗下多款客機屢見產能受阻。勇鷹號同樣面臨供應鏈「斷鏈」，導致整個量產期，都飽受缺件所苦，一項國家級的專案，是在這樣的時空背景下推動。雖有延誤，漢翔仍克服萬難，依約在今年度完成量產，同時在後勤維保方面，能夠維持機隊良好妥善率，順利滿足空軍訓練時數。漢翔總經理莊秀美強調，在中科院、工研院、車輛中心，以及許多國內廠商共同合作下，突破國外無法完成的製造瓶頸，陸續研發成功。2025及2026年期間，各交出了14架的勇鷹。同時，特別感謝自勇鷹高教機設計初始即配合同步工程，與漢翔公司共同打拚的國內外包商，為台灣航太產業共創歷史光榮的里程碑。曹進平則指出，一項艱鉅任務完成，也為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。如今原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，漢翔接下來的重心轉往機隊後勤，仍持續透過維修保養工作服務客戶，協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。