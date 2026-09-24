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▲WirForce 2026開場前，眾多BYOC玩家早已在入口排隊等待入場。（圖／記者張志浩攝）

百萬設備搬進世貿 BYOC玩家曝世貿最大改變

▲WirForce 2026移師世貿，最重要的BYOC區域空間變廣，讓玩家對自己座位更有發揮創意的空間。（圖／記者張志浩攝）

VTuber熱潮加入 WirForce社群玩法更豐富

▲玩家可以自行攜帶電腦、螢幕及各式周邊設備進場，是WirForce最主要的活動核心。（圖／記者張志浩攝）

WirForce 2026今（24）日正式開跑，今年首次移師台北世貿一館，也讓長年參加活動的玩家感受到截然不同的規模，此次BYOC（Bring Your Own Computer）玩家第一位入場者「神槍」更是超狂，上周三（9月16日）下午5點左右就抵達世貿排隊，等候時間將近8天，成為今年最早進場的玩家之一。「神槍」受訪時表示，今年WirForce最大的感受就是場地「大很多」，事前進場布置時，就發現世貿一館的空間與過去有明顯差異，包含提供玩家休息、娛樂與交流的團體空間，都比過往圓山花博更加寬敞，對於接下來連續4天的活動生活，他認為新場地在起居與活動空間上確實更加方便，也能讓玩家有更充裕的空間交流。不過，WirForce對專業BYOC玩家來說，最重要的還是「搬設備」，神槍透露，今年他所屬的團隊準備的設備比往年更多，甚至需要以3.5噸車輛搬運，整個團隊的設備價值更超過百萬元，從電腦、周邊到各種參展期間會使用的設備，大量硬體一起進駐，也成為BYOC玩家參加WirForce最具特色的一環。世貿場地放大後，對玩家來說最直接的改變就是「走道變寬」。另一位BYOC玩家哲哲就分享，過去WirForce在人潮最密集的中午時段，BYOC區經常會出現人擠人的情況，甚至走動都相當困難，但今年場地擴大後，桌位與桌位之間、不同區域之間都有更完整的通道，整體動線明顯改善，玩家不用再擔心人潮一多就「卡住」。除了BYOC環境升級，WirForce 2026包括Hololive等VTuber相關元素都加入活動，讓WirForce不再只有電腦硬體與遊戲內容，哲哲強調，這些新元素相當有趣，尤其近年越來越多VTuber玩家加入WirForce，也帶動玩家社群自行舉辦各種小型活動，讓現場除了玩電腦之外，也多了更多交流與同好互動的可能。BYOC中文直譯為「自備電腦參加」，玩家可以自行攜帶電腦、螢幕及各式周邊設備進場，在現場與其他玩家並肩使用電腦、玩遊戲及交流，並連續數日體驗活動。相較一般電玩展以逛展、試玩為主，BYOC更強調玩家「帶著自己的電腦來玩」，也是WirForce能讓玩家在場內過夜、連續玩上4天的重要特色。