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轉型農工商科技城 再度獲國際智慧城市肯定

居西部縱貫線核心 串聯竹中南科「一小時生活圈」

▲雲林縣長張麗善赴「2026東協台商1000大調查暨論壇」歡迎台商到雲林縣投資。（圖／雲林縣政府提供）

展現強勁實力 「不缺水、不缺電、不缺人才」

亮點園區齊發 矽品等半導體大廠相繼進駐

「安心投資三部曲」護航 推動「雙基地分工」戰略

「2026東協台商1000大調查暨論壇」在交通部國際會議中心舉辦，雲林縣長張麗善特別北上出席並發表主題演講，向全球台商喊話：「投資雲林，正是時候！」自108年至115年6月底，招商金額已突破3,069億元，盼深耕東協的台商夥伴，將研發與高值化製造基地深耕雲林，共創下一個黃金十年。張麗善表示，很多人對雲林縣存有傳統、保守的刻板印象，但在縣府團隊積極打拼下，雲林近幾年已迅速從傳統農業轉型為農工商並進的幸福科技城。雲林推動產業轉型不以工業取代農業，而是將農業轉化為智慧科技的真實落地場域，導入AI、IoT、智慧灌溉與養殖監測，同時推動循環經濟，不僅農業年產值躍升達948億元且多年高居全國第一，更已累計減碳達7.8萬公噸。在智慧治理方面，雲林縣近年積極將科技融入公共服務與環境管理，陸續推出Yunlin GPT、環境智慧決策、智慧防災及AI雙網防詐系統，讓雲林繼2024後，再度榮獲2026國際智慧城市論壇（ICF）評選為「全球Top 7智慧城市」的國際肯定，並取得全台第二座「完整智慧城市社群認證」，為進駐企業奠定最穩固優質的行政與公共服務基石。在交通區位上，雲林位於台灣西部產業縱貫線的核心樞紐，具有海陸空的優越條件。自高鐵雲林站出發，往北至台中、新竹，往南至台南、高雄車程均在一小時內，完美串聯竹科、中科與南科，建構出「一小時產業生活圈」；至桃園國際機場約90分鐘，達成了「一個半小時通達世界」的黃金網絡。此外，即將開通的「麥寮工業港南公用碼頭」西起海運門戶，中接高鐵虎尾特定區的科技研發動能，東連斗六精密機械聚落，透過國道1號、國道3號及台78線快速道路交織成便捷的聯外路網，打造出台灣西部最具競爭力的新節點，更是台灣半導體與高科技產業鏈中不可或缺的關鍵中間節點。針對企業投資最關心的基礎設施，張麗善指出，雲林展現出極強的「不缺水、不缺電、不缺人才」三大優勢供給實力。在土地儲備上，雲林更推動「9+1」產業園區總規劃規模達 1,400公頃，提供企業充裕且具備擴充彈性的建廠空間。在電力與能源方面，雲林發展潔淨能源規模高達2.52 GW，能精準滿足國際企業對 RE100、ESG 及低碳供應鏈的嚴格要求。在水資源供應方面，雲林擁有效蓄水量約5,347萬噸的湖山水庫，若再搭配集集攔河堰供水系統，每日可提供高達43.2萬噸 的穩定用水，確保企業營運無後顧之憂。在人才培育上，雲林縣擁有雲林科技大學與虎尾科技大學兩所頂尖科大，每年可穩定培育出約 4,600位高階工程與管理畢業生。縣府也積極推動產學合作，媒合兩校與龍頭企業開設AI及半導體人才專案計畫，落實「人才在地培育、在地就業、在地創新」的正向循環。在各大產業園區中，張麗善特別推介兩大熱烈招商中的園區「古坑產業加值園區、虎尾產業園區」。古坑產業加值園區面積約 71.32公頃，地處縣道154乙與國道3號交會處，主打食品與飼品加工、飲料製造及機械設備等低污染產業與冷鏈物流。園區預估可創造3,000個就業機會，並帶動每年102億元產值。另外，古坑產業加值園區「產業用地（一）」佔約41公頃，建蔽率高達70%、容積率240%，非常利於建造大型高效廠房與冷鏈倉儲；「產業用地（二）」佔2.8公頃，專作商務與園區管理機能。全區配置22米與15米寬敞道路，滯洪池、污水納管及水電管線均由政府統一建置到位，企業進駐即可快速動工營運。虎尾產業園區總開發面積29.75公頃，距離中科虎尾園區僅300公尺，致力打造為半導體高階製造與先進封裝聚落。目前已吸引封測龍頭矽品精密宣布投資975億元進駐，並於今年斥資1千億在斗六擴廠，並有富喬、李長榮等大廠響應。縣府亦進行教育配套，規劃佔地 6.7公頃的師大附中虎尾分校，預計於民國 119 年正式招生。為讓企業安心落地，雲林縣政府建立單一招商窗口，推出「安心投資三部曲」：提供行政快速通關以排除建廠障礙、提供財務與租稅配套降低初期負擔、以及提供具競爭力的產業聚落空間。近三年來，單一窗口已服務超過500家企業；僅114年單年之獎勵投資措施，即帶動高達116億元的投資落地。張麗善最後強調，面對地緣政治與淨零碳排趨勢，企業無須在台灣與東協之間做單一選擇，最佳戰略是實施「雙基地分工」，以東協作為海外生產與市場基地，並以雲林作為研發、智慧升級與低碳轉型中心。雲林已備妥土地、水電、人才與交通，熱烈歡迎全球台商隨時至雲林實地考察，攜手開創全新產業時代。