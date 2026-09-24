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直搗蘇巧慧本命區 李四川細數鶯歌建設

拋敬老卡300點新用途 可在超商、藥局消費

藍白跨黨派到場 鶯歌基層揮戰旗喊凍蒜

選舉倒數67天，選情逐漸白熱化，國民黨新北市長參選人李四川今（24）日在鶯歌舉辦競總成立大會，直搗民進黨新北市長參選人蘇巧慧本命區。現場湧入超過600位支持者，見到李四川進場，紛紛高舉手舉牌、揮舞國旗，高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈，另有跨黨派人士到場力挺。李四川表示，過去擔任台北縣副縣長、新北市副市長期間，曾與在地里長、民代共同推動多項鶯歌建設，始終把鶯歌鄉親的需求放在心上。談到鶯歌未來發展藍圖，李四川強調，擔任市長後將推動「大漢溪捷運縱貫線」、「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」，強化溪南地區交通；同時深化鶯歌獨特的陶瓷文化底蘊，結合特色產業與觀光資源，促進地方經濟發展、帶動周邊商圈繁榮，打造兼具文化質感與產業商機的嶄新鶯歌。談及福利政策與治理理念，李四川以敬老卡政策為例指出，經過務實精算後，他提出未來敬老卡中的300點可作為悠遊卡使用，直接在超商、超市、藥局消費，也能用於醫療院所就診，既能實質照顧長輩，也不會造成市府財政失控與負擔。李四川表示，相關政見與施政理念，就是工程師治市「講求實效、務實紀律」的核心精神。今日現場氣氛高昂，鶯歌區競總主委、鶯歌區調解委員會主席許俊森，以及鶯歌川友會會長、鶯歌區里長聯誼會長林茂哲帶頭揮舞戰旗，率領現場鄉親及里長高喊「凍蒜」。立法委員張智倫、新北市議員洪佳君、呂家愷、黃永昌、林金結，原住民議員候選人吳國譽、何應明，以及民眾黨議員候選人吳亞倫等人也到場，共同為李四川站台。