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▲吳昕昌認為，此次新光三越、寶可夢公司與台鐵三方合作，是非常自然且有意義的結合。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

▲百貨企劃活動部協理羅英慈表示，週年慶跟寶可夢合作預估可引進10萬人流。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越今年週年慶攜手迎來30週年的寶可夢，打造全台首輛「寶可夢30週年主題列車」，今（24）日在台北車站正式亮相，列車以寶可夢為主題打造特色車廂，新光三越執行副總經理吳昕昌今日出席活動時也分享，自己也是寶可夢訓練家，平常會跟孩子到北車抓寶可夢。新光三越預估，本次合作可望引進10萬人流，週年慶檔期業績也拚較去年成長5%。新光三越執行副總經理吳昕昌今日出席活動時也分享，寶可夢今年迎來30週年，30年前寶可夢誕生時，自己還是中學生，「那個時候，每天回家就是看著寶可夢長大」，沒想到30年後的今天，自己仍然持續追寶可夢，現在更成為與孩子之間重要的交流橋樑。吳昕昌表示，寶可夢最特別的地方，就是一個能夠跨世代的IP，這些年來也陪伴自己與孩子創造許多珍貴回憶。他也笑說，自己其實就是寶可夢的「訓練家」之一，台北車站更是許多玩家熟悉的「打寶、抓寶聖地」，自己也常常帶著小朋友一起來。因此，吳昕昌認為，此次新光三越、寶可夢公司與台鐵三方合作，是非常自然且有意義的結合。他期待大家能搭著這班列車，從台北出發前往不同城市、不同道館，也走進各地新光三越，展開一趟寶可夢旅程。吳昕昌也透露，這次合作「只是一個開始」，未來還可以期待寶可夢、新光三越與台鐵一起展開更多不同旅程，讓不同世代的寶可夢玩家都能透過活動創造新的回憶。百貨企劃活動部協理羅英慈表示，週年慶跟寶可夢合作預估可引進10萬人流，寶可夢專列車票5700張已經接近完售，今年週年慶檔期業績也拚較去年成長5%。