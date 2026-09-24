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LAN Party源自區網時代

BYOC就是「自備電腦」

▲「LAN Party、BYOC」最直觀的理解，就是把各自的電腦設備帶進場交流。（圖／記者張志浩攝）

台灣WirForce崛起

從LAN Party變玩家嘉年華

▲台灣隨著WirForce發展，活動內容也從單純的電腦連線遊戲，逐步加入Coser、電競、舞台活動、社群交流等。（圖／記者張志浩攝）

WirForce 2026於中秋連假，在台北世貿一館展開，隨著活動逐年擴大，「LAN Party、BYOC」等名詞也逐漸成為玩家熟悉的遊戲文化，其實LAN Party源自早期玩家為了區網對戰而聚會，BYOC則代表「自備電腦」參加活動，國外更發展出QuakeCon、DreamHack等大型盛會；台灣則由早期玩家聚會逐步發展，2014年4Gamers推出WirForce，才讓LAN Party文化在台灣形成更具規模的玩家活動，甚至NVIDIA 執行長黃仁勳也曾在2022年突襲親臨現場。LAN Party指玩家聚集在同一個場所，將電腦透過區域網路連接，一起進行多人遊戲。早期網路遊戲尚未普及，玩家若想進行多人對戰，往往得把電腦搬到同一個地方，因此逐漸形成LAN Party文化，從小型同好聚會一路發展至大型玩家活動。BYOC全名為「Bring Your Own Computer」，也就是玩家自行攜帶桌機、螢幕、鍵盤、滑鼠等設備進場，再接上現場網路與其他玩家連線，美國QuakeCon自1996年由《Quake》玩家聚會起步，後續加入BYOC與電競賽事，瑞典的DreamHack，也是從玩家聚會逐漸發展成大型遊戲盛會。台灣LAN Party文化成形，主要是4Gamers在2014年推出首屆WirForce Lan Party，當時約200名實況主、名人與電競選手帶著電腦、筆電等設備進場，2015年開始開放玩家報名，BYOC規模擴大至400席，2016年移師花博爭艷館，2026年進駐台北世貿，活動規模持續成長。台灣隨著WirForce發展，活動內容也從單純的電腦連線遊戲，逐步加入電競賽事、舞台活動、遊戲體驗及社群交流，如今BYOC仍是核心特色之一，玩家帶著自己的設備進場，在數天活動期間一起遊戲、休息與交流，也讓LAN Party從單純的「區網聚會」，逐漸成為台灣玩家年度大型活動。