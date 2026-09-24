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📍中華隊複賽2連勝（爭金最佳路徑）：

📍名古屋亞運棒球複賽賽程：

日期 台灣時間 對戰組合 地點 9月25日 17:30 中華隊 vs 中國 岡崎市民球場 9月25日 17:30 日本 vs 韓國 豐橋市民球場 9月26日 17:30 中華隊 vs 日本 岡崎市民球場 9月26日 17:30 中國 vs 韓國 豐橋市民球場

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目明（25）日將展開超級循環賽（複賽）。中華隊雖然帶著預賽輸給韓國隊的1敗劣勢晉級，但金牌戰之路尚未絕望。中華隊的首要條件，是明日起連勝中國隊與日本隊；此外，明晚的「日韓大戰」對中華隊而言同樣至關重要。若韓國隊能擊退日本隊，且26日中華隊再勝日本隊，台、韓將攜手挺進金牌戰；反之，若韓國隊明日不敵日本隊，而日本隊又在26日敗給中華隊，戰局將陷入台、日、韓三強同為2勝1敗互咬的僵局，必須透過比較對戰優質率（TQB）決定排名，這對預賽首戰以0：5遭韓國完封的中華隊而言極為不利。回顧本屆預賽，中華隊首戰推出「奇兵」林佾葳先發，主投5局僅失1分，讓韓國隊打者吃盡苦頭，可惜後續牛棚未能守住戰局，加上打線遭到以郭斌為首的韓國投手群封鎖，終場以0：5吞下完封敗。不過，中華隊在隨後的次戰面對泰國隊、第3戰遭遇香港隊時迅速重整旗鼓，投打兩端皆繳出亮眼表現，分別以15：0、11：0提前結束比賽扣倒對手，最終以2勝1敗、分組第2名的戰績順利晉級超級循環賽。歷經預賽3場交鋒後，本屆亞運四強名單全數出爐：A組日本隊以3勝0敗奪得分組龍頭、中國隊2勝1敗名列第2；B組韓國隊以3勝0敗搶下榜首，中華隊2勝1敗居次。由於超級循環賽會將預賽對戰成績帶入，因此日、韓兩隊各自手握1勝優勢，而中、台兩隊則背負1敗劣勢。即便處於追趕姿態，中華隊的爭金希望依然存在。中華隊明日起將依序交鋒中國隊與日本隊，若能順利拉出2連勝，仍保有前進金牌戰的生機。明日的「海峽大戰」正是重中之重，中華隊必須先全力過關，才能保住與日本隊決戰金牌戰資格的籌碼；若不幸在中國隊身上翻船，晉級金牌戰的機率將微乎其微。此外，明晚的「日韓大戰」結果將牽動整個戰局。若韓國隊擊退日本隊，加上26日中華隊力退日本隊，日本隊將吞下2敗落居第3，台韓兩隊便能順攜手晉級金牌戰。然而，若明日日本隊力克韓國隊，隨後26日又輸給中華隊，複賽將形成台、日、韓三隊戰績皆為2勝1敗的互咬僵局，屆時必須透過對戰優質率（TQB）來定生死。所謂 TQB（Team Quality Balance）亦稱「對戰優質率」或「得失分率差」，是國際棒球循環賽制中，當數隊「戰績相同且互咬」時裁定排名的依據。其公式為「得分率－失分率」，即「（總得分 ÷ 總攻擊局數）－（總失分 ÷ 總防守局數）」。因此從賽制規則來看，並非單純壓低失分就好，得分的多寡同樣是左右排名的關鍵。站在中華隊的立場，最理想的劇本莫過於自己與韓國隊雙雙扳倒日本隊。關鍵在於中華隊首戰以0：5遭韓國隊完封，在「0得分、失5分」的情況下，TQB 早已落入劣勢。一旦落入三方互咬局面，若中華隊面對日本僅以低比分險勝，而日本又以低比分打敗韓國，經局數換算後，中華隊的 TQB 數值極可能墊底而遭到淘汰，最終只能落入銅牌戰。因此，中華隊除了自身必須全力爭勝並盡可能累積得分外，更需要韓國隊擊退日本隊，才能走上最保險的爭金之路。台、韓攜手晉級金牌戰台、日、韓比較TQB台、韓攜手晉級金牌戰台、日攜手晉級金牌戰