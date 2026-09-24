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被社會逐漸邊緣化的中老年人，其盼望身邊有個伴的寂寞心境，成了詐騙集團瞄準的商機！臺中一名58歲石姓男子日前第一次嘗試網路交友，就遇上詐騙陷阱，石男為了與配對對象見面，依網路客服指示操作ATM，險些匯出新臺幣1萬6,000元，幸好石男不諳操作ATM而詢問旁人，熱心民眾、超商店員及員警接力察覺異狀並予以攔阻，及時守住荷包。臺中市政府警察局第三分局正義派出所員警柯侑承、陳冠宏於14日下午2點多執行巡邏勤務時，獲報南區復興路某超商有民眾疑似遭詐，隨即趕抵現場了解。員警在提款機附近找到石姓男子，起初詢問其匯款原因時，石男遲遲沒有回應，過了一會兒才將手機畫面轉向員警。原來石男幾日前在臉書看到交友約會服務廣告，點擊連結後，依指示與「約會平台客服」加入LINE好友，雙方在通訊軟體內討論配對及約會細節，客服稱須先匯款「開通會員」及驗證身分，後續又以手續尚未完成為由，要求再支付新臺幣1萬6,000元。石男信以為真，遂前往超商準備匯款，期待能順利與配對對象見面。由於石男不熟悉ATM操作，拿著手機向旁人詢問如何匯款時，立即被察覺情況有異。此時，與石男配對成功的女子恰巧來電，熱心婦人接過電話回應，對方嚇到隨即掛斷電話；超商店員也利用報案QR Code通報轄區警方到場查處。員警了解後，向石男說明這就是詐騙集團常見的「假交友詐騙」手法，先以交友、配對及見面等方式取得信任，再以「驗證身分」等名目要求付費，逐步誘使民眾投入更多金錢。警方呼籲，網路交友務必提高警覺，切勿輕信來路不明的交友平台或陌生連結；若對方以「無卡存款驗證」、「先匯款後返利」、「開通會員才能見面」等理由要求付款，更應提高警覺。民眾如遇疑似詐騙情形，請秉持「一聽、二掛、三查證」原則，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助，以避免財產損失。