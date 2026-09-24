我是廣告 請繼續往下閱讀

為打造更便利、低碳的城市交通網絡，台中捷運公司積極拓展多元運具轉乘服務，近期攜手共享機車業者 WeMo，於「北屯總站」及「松竹站」建置專屬租還站點。民眾出站後可透過 WeMo App 快速租還電動機車，無縫銜接目的地，讓綠色公共運輸更貼近市民日常生活。中捷公司表示，為滿足市民通勤、通學及日常移動需求，捷運系統已陸續串聯公車、YouBike，以及醫院、購物中心與會展中心之免費接駁車。隨共享運具日益普及，此次進一步引進 WeMo 電動機車，提供旅客更多元、彈性的轉乘選擇，更有助於淨零轉型與改善空氣品質。中捷公司總經理朱來順指出，推動轉乘的核心在於銜接不同運具，形成完整的公共運輸網絡，順暢打通捷運站前往目的地的「最後一哩路」，進而帶動整體捷運運量持續成長。未來中捷將持續觀察各站旅運需求，完善捷運與公車、公共自行車及共享運具的串聯服務，與市民攜手邁向永續大台中。配合新站啟用，WeMo 特別推出「台中捷運新站開箱，打卡再抽限量好禮」活動。即日起至 10 月 11 日止，完成指定任務即可參加抽獎，詳情請至活動頁面查詢。此外，中捷、YouBike 與共享機車業者亦共同響應台中市政府「低碳通勤集減碳，達標送好禮」活動。其中搭乘捷運之減碳量登錄期限將於 9 月 30 日截止，提醒民眾把握最後機會踴躍登錄參加（活動網址），以實際行動實踐綠色移動並帶回好禮。