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▲沈伯洋周日到台中的第一站，將是戰鬥陀螺競賽。（圖／陳信秀提供，2026.09.24）

「洋流交會、純情相遇」 沈伯洋來台中吃什麼成焦點

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋日前南下合體高雄市長參選人賴瑞隆，展現「洋流到港 隆捲風來襲！」（圖／翻攝畫面）

民進黨台北市長參選人沈伯洋27日將南下台中，除了與綠營年輕小雞們一起玩戰鬥陀螺，還將走逛審計新村、拜訪台中市長參選人何欣純競選總部。消息一出，支持者開始熱烈猜測，這次要端出什麼「台中味」迎接沈伯洋，力拚他日前在高雄喝的珍珠奶茶。包括大麵焿、麻薏湯、炒麵淋東泉辣椒醬全被點名，何欣純競總則是神秘賣關子，只透露「正在準備中」。根據綠營公布的行程，沈伯洋首站將前往北區元保宮，上午9點出席「台灣尚勇盃」戰鬥陀螺競賽，與綠營4名年輕市議員參選人詹智翔、簡嘉佑、陳信秀、陳映辰合體。現場共有32組陀螺戰士同場競技，沈伯洋除了替參賽的大朋友、小朋友加油打氣，也有機會親自下場「尬陀螺」。第二站安排在上午10點參觀審計新村，沈伯洋將與何欣純從審計新村步行1.2公里到市民廣場，進行城市走讀，感受台中舊城區風貌；最後一站則前往南屯交流道附近的何欣純競選總部，參加「百工百業後援會授證授旗大會」。綠營期盼透過這場「洋流交會、純情相遇」拉抬選情。半個月前，前總統蔡英文開箱何欣純競總，當時何欣純準備台中排隊名店「藏阿胖」的蔥麵包請蔡英文品嘗，如今換成沈伯洋南下，支持者也開始傷腦筋，討論「這次到底要請沈伯洋吃什麼？」有人認為台中是珍珠奶茶的發源地，「絕對不能輸沈伯洋上星期在高雄喝的珍珠奶茶」，也有人點名台中經典小吃，喊話想看沈伯洋挑戰「大麵焿」與「麻薏湯」，更有人直指「炒麵淋上滿滿的東泉辣椒醬，才是正港的台中味」，從飲料到小吃，儼然掀起一場「台中味PK高雄珍奶」的另類較勁。至於何欣純競總究竟準備了什麼「台中限定」？競總目前仍故意賣關子，僅神秘透露「有在準備」，讓支持者更好奇，27日沈伯洋走進何欣純競總時，究竟會端出哪一道台中美食接招。