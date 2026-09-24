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◼︎台北市9月25日停水範圍

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月25日停水範圍

▲新北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月25日停水範圍

▲桃園市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月25日停水範圍

▲台中市9月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

連假前記得儲水！據台灣自來水公司最新公告，9月25日（週五）中秋節當天在等4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，桃園市大園區更有破管搶修事件，前後停水時間長達28.5小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月25日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月25日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月25日10時至16時(共6小時)📍停水地區松山區：光復北路210巷41-47號、健康路15巷13弄11-1及11-3及11-6及13號、健康路15巷16至62號及3號至5號、敦化北路155巷100弄9至15號及2至16號、敦化北路155巷113及115號、南京東路四段57巷公園內(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：9月25日10時至15時(共5小時)📍停水地區信義區：莊敬路423巷2弄、4弄、6弄、8弄及松仁路202巷2弄(直接用水戶:停水1戶)🕦影響時間：9月25日10時至15時(共5小時)📍停水地區大安區：金山南路二段西側(愛國東路至金華街)(直接用水戶:停水1戶)🕦影響時間：9月25日10時至16時(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月25日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：9月25日10時至15時(共5小時)停水原因：配水管、給水管更新📍停水地區中和區：立德街98巷與立業路107號至75號；立業路83巷 配水管、給水管更新(直接用水戶:停水53戶)🕦影響時間：9月25日10時至15時(共5小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水68戶)🕦影響時間：9月25日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月24日03時30分至25日08時(總計28.5小時，25日當天8小時)停水原因：巷口破管搶修📍停水地區大園區：國際路一段。🕦影響時間：9月25日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：漢口路一段、何厝東一街、四川路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。