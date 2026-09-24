我是廣告 請繼續往下閱讀

國內更缺重稀土 地礦中心：與澳洲、加拿大交流

今年初第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）已確立關鍵礦物領域合作共識，經濟部地礦中心今（24）日表示，將在10月底赴美國科羅拉多州、華盛頓特區考察、交流，並建立各地的稀土品位評估、量能資料庫，針對台灣更缺乏的重稀土，經濟部也會與澳洲、加拿大接觸，調查重稀土量能及合作契機。今年1月在美國華府舉行的EPPD提及，台美雙方同意強化在關鍵礦物採礦、加工等領域合作，以及促進台美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等之技術交流，提供夥伴國家高標準替代方案，共同建立台美供應鏈韌性。地礦中心表示，原定是要去懷俄明州、德州、加州，但是考量到8天時間跑3個州實在太趕，所以後來選擇科羅拉多州及華盛頓特區。科羅拉多州是礦山集中地，許多稀土開發業者的總部設在丹佛，預定拜訪4個礦商；華盛頓特區則是與美國聯邦政府接洽，了解法規、稀土製作流程，預計10月底成行。地礦中心主任徐銘宏表示，這趟任務是收集資訊、評估，建立稀土品位評估、量能資料庫，制定相關流程，並且與美國政府交流。除了美國之外，經濟部也有與加拿大、澳洲接洽。稀土有輕稀土與重稀土之分，美國4.2 萬噸稀土中，主要是「輕稀土元素」，屬於較為普遍，礦物品位達20%、30%的礦物，國內產業需求的可能比較接近「重稀土」，是比重只有0.1%、0.01%、較耐高溫，可用科技產品，台灣產業需求則更接近「重稀土元素」。加拿大、澳洲在重稀土產量更高，因此也會進一步合作。他補充，台灣已前往澳洲珀斯拜訪過3個礦山，了解當地量能；但考量到澳洲已與許多國家簽約，台灣接下來會尋找時機與加拿大接觸。