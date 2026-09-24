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2001年播出的台灣偶像劇《流星花園》，至今仍是不少7、8年級生心中的青春回憶，當年不僅讓大S（徐熙媛）飾演的「杉菜」紅遍亞洲，更一口氣捧紅言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪組成的F4，開啟台灣偶像劇席捲亞洲的黃金年代。究竟《流星花園》當年有多紅？除了曾創下亮眼收視，17年後重新上架，短短一週觀看人次竟突破1.6億，人氣絲毫沒有隨時間消退，但大S本人也曾親口表示自己很討厭杉菜這個角色，直呼「杉菜是個綠茶」。《流星花園》改編自日本漫畫家神尾葉子的漫畫《花樣男子》，由大S飾演出身平凡、個性倔強的杉菜，並找來言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪飾演「F4」，故事圍繞杉菜與富家少爺道明寺、花澤類之間的感情糾葛展開。該劇2001年在台灣播出後迅速引爆話題，更被視為台灣偶像劇的代表作品之一，當年曾創下最高平均收視6.43的成績，還一路紅到中國、日本、韓國及東南亞等地，並且捧紅了「F4」，成功開啟台灣偶像劇的輝煌盛世。更驚人的是，《流星花園》的熱度並沒有隨著時間消失。到了2018年，距離首播已經整整17年，2001年版本的《流星花園》高清修復版重新在中國影音平台上線，沒想到再度掀回憶殺。當時《流星花園》重新上線不到一週，觀看人次便突破1.6億。對一部已經播出17年的舊劇而言，數字依舊相當驚人，也讓杉菜、道明寺及花澤類等經典角色再度成為網友討論焦點。隨著當年追劇的觀眾長大，加上新一代觀眾加入，不少人重新檢視劇情後，對角色也產生與17年前截然不同的看法，其中杉菜同時面對道明寺與花澤類的感情，在兩人之間舉棋不定的劇情，更成為網友熱烈吐槽的焦點。而不只觀眾看不下去，就連杉菜本人大S當年拍戲時，都曾經受不了角色設定，坦言自己其實早在拍攝期間就曾對杉菜相當有意見。大S透露，當年演到杉菜面對道明寺與花澤類「舉棋不定」的橋段時，她甚至直接向導演蔡岳勳抱怨：「杉菜好賤喔！我討厭她，不會演。」導演則花了不少時間說服她，解釋杉菜年紀還小、不懂感情，一個平凡女孩突然同時被兩名帥哥示愛，難免會暈頭轉向。即使如此，大S仍坦言自己「演到一半就不喜歡杉菜了」，但身為演員還是努力讓角色不要那麼討人厭。面對17年後觀眾重新檢視劇情，她更大方認了「杉菜是個綠茶」，直言自己當年已經很努力美化這個角色。