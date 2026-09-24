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▲田馥甄（如圖）新專輯《要去什麼地方》將在9月24日上線。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄相隔6年將推出新專輯，新歌《果〉歌詞融合了這25年來歌唱歷程的關鍵字，更巧妙將姐妹名字Ella、Selina都諧音入歌，讓田馥甄一聽深深被打動，感動直呼：「那天正逢我的生日，讀著歌詞感動得眼眶泛紅，皮膚瞬間爬滿雞皮疙瘩，心裡好感激這豐盛的生日禮物，也是生命的禮物。」田馥甄新專輯《要去什麼地方》將在9月24日上線，有別於過往宣傳模式，這次發片前竟然沒有任何一首新歌釋出，而是選擇在個人社群開設專屬廣播專區。提及新專輯，田馥甄表示每一首歌都是她內在世界的風景，「完全就是我人生現階段的寫照。」並由陳建騏、陳君豪攜手製作，邀請到鶴 The Crane、陳君豪、葛大為、楊格、吳青峰等人合作。談到新歌〈果〉，田馥甄形容：「收到陳君豪的曲，大家都很喜歡，為陷入僵局的收歌期注入了活水，我想把這首鏗鏘而有生命力的歌，放在專輯最後做為結尾。」想像它像夜空燦爛的煙火，一切的絢爛嘎然而止，灑脫帥氣的結束。歌詞融合了這25年來歌唱歷程的關鍵字，連姐妹Ella、Selina的名字都諧音入歌，讓田馥甄聽完深深被打動：「那天正逢我的生日，讀著歌詞感動得眼眶泛紅，皮膚瞬間爬滿雞皮疙瘩，心裡好感激這豐盛的生日禮物，也是生命的禮物。」另外，新專輯設計也充滿巧思，《要去什麼地方》的英文標準字《The Land of Maybe》由阿根廷藝術家Aliana Luz親手繪製，透過田馥甄的音樂歌聲和專輯概念，Aliana再將聆聽到的旋律轉化成最直接圖像線條。創作以鮮艷飽滿的藍色作為主色調，打破了畫面中人與自然之間的邊界，直覺畫出人們潛意識、夢境以及心靈深處的「內在風景」。田馥甄實體CD將從9月24日同步開始預購，12月11日正式發行，相關詳細訊息請洽何樂音樂、田馥甄官方社群。