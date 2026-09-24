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台股今（24）日開低走低，加權指數終場下跌133.06點，收在48025.36點，跌幅0.28%，成交量7366.23億元。權王台積電（2330）下跌25元，收在2475元，跌幅1.0%。受到美股前一交易日全面下跌影響，台股今日開盤下跌82點，指數開低後一路震盪走低，盤中最高來到48118點，最低下探47755點，終場收在48025點，下跌133點。個股方面，台積電（2330）下跌25元，收在2475元，跌幅1.0%；鴻海（2317）下跌5.5元，收250.5元；聯發科（2454）逆勢上漲100元，收5285元；廣達（2382）下跌3元，收338.5元；長榮（2603）則維持平盤，收243元。記憶體族群今日表現疲弱，南亞科（2408）跌逾2%收503元；華邦電（2344）跌1元收171.5元；旺宏（2337）跌2元收117元；群聯（8299）跌逾4%收2125元。受美國 9 月強勁 PMI 數據與公債標售疲軟影響，市場對聯準會（Fed）進一步升息的預期急遽升溫，推升 10 年期美債殖利率盤中突破 5.13%、創逾 16 年新高；利率飆升重挫科技股，拖累美股四大指數全面重挫，道瓊下挫逾 350 點，標普 500 亦創下近一個月最大單日跌幅。道瓊工業指數下跌 352.10 點，或 0.68%，報 51,511.59 點；那斯達克指數下跌 308.24 點，或 1.13%，報 26,936.04 點；S&P 500 指數下跌 58.61 點，或 0.75%，報 7,706.03 點；費城半導體指數下跌 155.55 點，或 1.23%，報 12,534.28 點。