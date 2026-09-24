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任天堂旗艦店進駐台中！新光三越中港店10/2開幕

▲傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將在10月2日在新光三越台中中港店6樓開幕，將販售Switch 2主機、相關遊戲與角色周邊。（圖／傑仕登提供）

任天堂旗艦店到台中！開幕優惠一次看

▲開幕優惠好禮一圖看。（圖／傑仕登提供）

《瑪利歐賽車世界》體驗會一起同樂！試玩就可拿好禮

▲民眾只要在活動時間，前來傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」 台中中港店體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，即可獲得禮物一份。（圖／ACG情報橘）

任天堂粉絲有福了！傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」宣布將前進台中，將於新光三越台中中港店6樓設立門市，並於10月2日正式開幕，開幕初期還將提供多項優惠與活動好禮，消費即贈「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」一份，購買Switch 2主機亦贈Switch 2 壓克力吊飾，並將舉辦《瑪利歐賽車世界》體驗會，試玩就可拿到好禮一份！傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將在10月2日在新光三越台中中港店6樓與大家見面，預計販售商品包含Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2 主機與相關遊戲，另外還有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊。各類模型、絨毛布偶、生活雜貨等都有，提供給消費者多樣化的商品選購。任天堂旗艦店新光三越台中中港店開幕後，也祭出多項開幕優惠與好禮，等著民眾來探索，例如消費就送「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」一份，如購買Switch 2主機，也會贈送「Nintendo Switch 2 壓克力吊飾」一個等。活動時間：2026年10月2日～10月31日活動限制：每筆交易各活動限贈一份，數量有限，贈完為止。活動詳情依現場公告為準。📌開幕優惠活動時間：2026年10月3日～10月4日 14:00～20:00活動內容：活動時間前來傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」 台中中港店體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，即可獲得禮物一份。