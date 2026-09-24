任天堂粉絲有福了！傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」宣布將前進台中，將於新光三越台中中港店6樓設立門市，並於10月2日正式開幕，開幕初期還將提供多項優惠與活動好禮，消費即贈「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」一份，購買Switch 2主機亦贈Switch 2 壓克力吊飾，並將舉辦《瑪利歐賽車世界》體驗會，試玩就可拿到好禮一份！

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任天堂旗艦店進駐台中！新光三越中港店10/2開幕

傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將在10月2日在新光三越台中中港店6樓與大家見面，預計販售商品包含Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2 主機與相關遊戲，另外還有「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等任天堂角色周邊。各類模型、絨毛布偶、生活雜貨等都有，提供給消費者多樣化的商品選購。

▲傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將在10月2日在新光三越台中中港店6樓開幕，將販售Switch 2主機、相關遊戲與角色周邊。（圖／傑仕登提供）
▲傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」將在10月2日在新光三越台中中港店6樓開幕，將販售Switch 2主機、相關遊戲與角色周邊。（圖／傑仕登提供）
任天堂旗艦店到台中！開幕優惠一次看

任天堂旗艦店新光三越台中中港店開幕後，也祭出多項開幕優惠與好禮，等著民眾來探索，例如消費就送「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」一份，如購買Switch 2主機，也會贈送「Nintendo Switch 2 壓克力吊飾」一個等。

📌活動時間：2026年10月2日～10月31日

📌活動限制：每筆交易各活動限贈一份，數量有限，贈完為止。活動詳情依現場公告為準。

📌開幕優惠

◼︎ 優惠1：購買任一商品不限金額，即可獲得「超級瑪利歐水晶轉印貼紙」1份。

◼︎ 優惠2：購買「Nintendo Switch 2」主機一台，即贈送「Nintendo Switch 2 壓克力吊飾」1個。

◼︎ 優惠3：購買「Nintendo Switch 2」主機一台+NS2/ NS 系列軟體一款，即可獲得「問號磚塊陶瓷杯墊」1個。

▲開幕優惠好禮一圖看。（圖／傑仕登提供）
▲開幕優惠好禮一圖看。（圖／傑仕登提供）
《瑪利歐賽車世界》體驗會一起同樂！試玩就可拿好禮

📌活動時間：2026年10月3日～10月4日　14:00～20:00

📌活動內容：活動時間前來傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」 台中中港店體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，即可獲得禮物一份。

▲民眾只要在活動時間，前來傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」 台中中港店體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，即可獲得禮物一份。（圖／ACG情報橘）
▲民眾只要在活動時間，前來傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」 台中中港店體驗試玩《瑪利歐賽車世界》，即可獲得禮物一份。（圖／ACG情報橘）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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