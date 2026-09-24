我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安不吃金峰「雙標」？沈伯洋提醒勿踩3紅線

鬍鬚張第三代、董事長張永昌之子張耀升，日前因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，遭網友公審出征，甚至引發抵制潮；另一邊，民進黨參選人沈伯洋獲「金峰魯肉飯」老闆娘公開支持，孰料店家隨後也遭遇負評攻勢。蔣萬安被問及是否也會「身體力行」前往金峰用餐，他則表示，民主社會應該包容各種不同。蔣萬安今（24）日出席中華民國115年國慶升旗暨慶祝活動記者會，面對媒體追問金峰遭刷負評一事，他稱自己平時本來就會吃各式各樣的魯肉飯，金峰也是他在唸書、學生時期非常愛的魯肉飯。至於今天是否會吃金峰，他沒有正面回答，而是強調：「我想魯肉飯大家可以選肥的、選瘦的，那民主社會其實也應該包容各種不同。」沈伯洋上午出席國家住都中心「黎孝好室」社會住宅動土典禮時，也被問及蔣萬安沒有明確表態吃金峰，是否有「雙標」之嫌？沈伯洋直言，「蔣市長的標準他自己掌握」，但自己的原則從事件發生第一天到現在都很簡單，就是店家要支持誰，本來就是他們的自由，外界當然也有表達意見的權利。不過，沈伯洋同時提醒，雖然大家都有言論自由，但有幾條紅線不應該踩過去，第一點是不要人身攻擊，其次則為不要造謠，最後是不要去洗Google評論。隨著鬍鬚張與金峰相繼因政治立場捲入輿論風波，以及網路評論是否遭到操作，也持續成為討論焦點。