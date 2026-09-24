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白營挺李四川比例下滑 吳子嘉：比4月底少約8％

不認為是新竹藍白破局外溢

吳子嘉：「洋流」外溢效應存在

《震傳媒》昨（23）日公布新北市最新民調，民進黨參選人蘇巧慧支持度38.2%，國民黨參選人李四川37.1%，雙方僅差1.1個百分點；民眾黨支持者中，59.3%支持李四川，另有18.5%轉向蘇巧慧。對此，媒體人吳子嘉分析，白營支持李四川的比例確實較4月底下滑約8個百分點，但他不認為原因是新竹「藍白破局」外溢到新北，反而直言「新北跟台北有關係」，沈伯洋帶起的「洋流」外溢效應確實存在。吳子嘉昨在《董事長開講》節目中表示，距離投票還有約2個月，現在還不能直接判斷最後結果。不過他指出，從民調變化來看，民眾黨支持者目前投給李四川的比例，和4月底相比大約下滑8個百分點，確實可以看到白營選票有所變化。但對於是否因為新竹藍白合作破局，才讓部分「小草」轉而支持蘇巧慧，吳子嘉並不認同，而且他直言：「民眾黨就沒有票，哪來的外溢嘛！」並認為新北市與新竹縣、竹北市的政治情勢沒有直接關係，「新北跟新竹鳥關係啊？」吳子嘉進一步指出，新北其實是民眾黨主席黃國昌相當認真輔選的地方，但即使如此，民眾黨支持者挺李四川的比例仍然下降，這也顯示白營支持者「不見得聽黃國昌的話」。若把新北白營選票鬆動直接解讀成新竹藍白破局的外溢效應，並不符合目前的政治結構。相較之下，吳子嘉認為，「新北跟台北有關係，『洋流』的外溢效應是存在的。」沈伯洋這股政治聲量與支持熱度不只反映在台北，也可能進一步影響鄰近的新北選情。