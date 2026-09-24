美國總統川普（Donald Trump）撤銷《CNN》、《MS NOW》及《Politico》白宮採訪權的措施，遭法院暫時擋下！華盛頓特區聯邦地區法官凱利（Timothy Kelly）24日下令，要求川普政府立即恢復3家媒體的白宮採訪證，並暫停執行相關禁令14天。
多家外媒報導，凱利認為川普政府針對3家媒體的禁令，很可能違反美國憲法、尤其涉及第一修正案保障的言論及新聞自由，程序權正當性也有問題，研判川普政府目前提出的理由，不足以證明撤銷這3家媒體的採訪資格，就能夠保障國家安全。
川普砲轟媒體「假新聞」 政府改以國安理由辯護
川普18日宣布禁止《CNN》、《MS NOW》及《Politico》進入白宮，並在社群平台指控3家媒體持續報導「虛假新聞」、「謊言」。川普當時還放話暗示，未來可能還會有其他媒體被禁。
《CNN》、《MS NOW》及《Politico》隨後提告，主張川普政府的行為，侵犯美國憲法第一修正案所保障的新聞自由，也未提供適當的事前通知、申辯機會。
面對指控，川普政府則反擊道，進入白宮採訪本來就是一種「特權」，而非一般權利，並試圖以國家安全為由，替禁令辯護。
法官下令恢復採訪權 禁令暫停14天
根據法院最新命令，川普政府必須立即歸還《CNN》、《MS NOW》及《Politico》記者的白宮採訪證，同時14天內不得執行原先的禁令。
不過，這並不代表相關訴訟已經完全結束，而是法院在案件審理期間，先採取的暫時性措施，旨在維持現狀，以便法院對案件進行更深入的審查。
自從川普重返白宮，展開2.0任期以來，已多次與新聞機構發生衝突，也讓新聞自由、政府權力邊界等問題，持續浮上檯面。
原文連結：
Judge blocks Trump's White House media ban, orders access to be restored
Judge orders Trump administration to reinstate White House access to CNN, MS NOW and Politico
Judge orders White House to restore access to news outlets Trump banned
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川普砲轟媒體「假新聞」 政府改以國安理由辯護
川普18日宣布禁止《CNN》、《MS NOW》及《Politico》進入白宮，並在社群平台指控3家媒體持續報導「虛假新聞」、「謊言」。川普當時還放話暗示，未來可能還會有其他媒體被禁。
《CNN》、《MS NOW》及《Politico》隨後提告，主張川普政府的行為，侵犯美國憲法第一修正案所保障的新聞自由，也未提供適當的事前通知、申辯機會。
面對指控，川普政府則反擊道，進入白宮採訪本來就是一種「特權」，而非一般權利，並試圖以國家安全為由，替禁令辯護。
法官下令恢復採訪權 禁令暫停14天
根據法院最新命令，川普政府必須立即歸還《CNN》、《MS NOW》及《Politico》記者的白宮採訪證，同時14天內不得執行原先的禁令。
不過，這並不代表相關訴訟已經完全結束，而是法院在案件審理期間，先採取的暫時性措施，旨在維持現狀，以便法院對案件進行更深入的審查。
自從川普重返白宮，展開2.0任期以來，已多次與新聞機構發生衝突，也讓新聞自由、政府權力邊界等問題，持續浮上檯面。
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Judge blocks Trump's White House media ban, orders access to be restored
Judge orders Trump administration to reinstate White House access to CNN, MS NOW and Politico
Judge orders White House to restore access to news outlets Trump banned