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美國總統川普（Donald Trump）撤銷《CNN》、《MS NOW》及《Politico》白宮採訪權的措施，遭法院暫時擋下！華盛頓特區聯邦地區法官凱利（Timothy Kelly）24日下令，要求川普政府立即恢復3家媒體的白宮採訪證，並暫停執行相關禁令14天。多家外媒報導，凱利認為川普政府針對3家媒體的禁令，很可能違反美國憲法、尤其涉及第一修正案保障的言論及新聞自由，程序權正當性也有問題，研判川普政府目前提出的理由，不足以證明撤銷這3家媒體的採訪資格，就能夠保障國家安全。川普18日宣布禁止《CNN》、《MS NOW》及《Politico》進入白宮，並在社群平台指控3家媒體持續報導「虛假新聞」、「謊言」。川普當時還放話暗示，未來可能還會有其他媒體被禁。《CNN》、《MS NOW》及《Politico》隨後提告，主張川普政府的行為，侵犯美國憲法第一修正案所保障的新聞自由，也未提供適當的事前通知、申辯機會。面對指控，川普政府則反擊道，進入白宮採訪本來就是一種「特權」，而非一般權利，並試圖以國家安全為由，替禁令辯護。根據法院最新命令，川普政府必須立即歸還《CNN》、《MS NOW》及《Politico》記者的白宮採訪證，同時14天內不得執行原先的禁令。不過，這並不代表相關訴訟已經完全結束，而是法院在案件審理期間，先採取的暫時性措施，旨在維持現狀，以便法院對案件進行更深入的審查。自從川普重返白宮，展開2.0任期以來，已多次與新聞機構發生衝突，也讓新聞自由、政府權力邊界等問題，持續浮上檯面。原文連結：