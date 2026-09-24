2026愛知·名古屋亞運會已經開打，男排賽事將在9月27日登場，日前日本及韓國已正式公開12人出賽名單，除了球員實力受到關注外，顏值也是一大看點。日韓兩大排球界男神林成振與高橋慶帆這次都有出戰，兩人一上場，勢必會成為外界矚目的焦點，《NOWNEWS今日新聞》本文就統整雙帥的個人背景、球場亮點與IG資訊，帶大家一起更認識他們。
林成振被封「排球界金秀賢」 IG坐擁98萬粉絲
現年27歲的林成振擁有一雙標誌性的韓系單眼皮與高挺鼻樑，清秀帥氣的外貌常被媒體與網友形容撞臉韓劇男神金秀賢，甚至比金秀賢還帥，加上195公分的出眾身高，讓他在大學時就備受粉絲關注。
2021年東京奧運期間，林成振即便沒有上場，只是做為候補選手待在場邊，就已吸引球迷關注。2022年他正式進入國家隊後，人氣更是水漲船高，即便他IG貼文非常少，照片經常發了又刪，但粉絲數量還是不斷上升。到了2024年巴黎奧運期間，他因為接受時尚雜誌《GQ KOREA》的專訪，影片更在全球社群瘋傳，截至今（24）日，林成振IG已有98萬人追蹤。
而林成振作為球隊主攻手，實力也相當驚人，體脂肪長年維持在驚人的9%，滯空扣殺（Spike Reach）可達300公分，他在職排聯賽中擁有高達30.22%的接發球（Receive）效率，排名全聯盟第14名。
目前正在服兵役的林成振，以「國軍體育部隊」（俗稱尚武隊）的身分，入選2026亞運男排國家隊名單，林成振先前也在受訪時放話：「一定要在亞運會上奪得獎牌」，展現必勝決心。
📌林成振小檔案
出生日期：1999年1月11日（27歲）
身高：195cm
位置：主攻手
所屬隊伍：韓國國軍體育部隊（尚武）
IG帳號：@limsungjinn（98.3萬人追蹤）
混血兒五官超搶眼！高橋慶帆是「排球界橫濱流星」
高橋慶帆在2023年杭州亞運上首次代表日本男排二隊登上國際3大賽賽場，驚人的實力與亮眼外型讓他迅速在社群上爆紅。當時年僅19歲的高橋慶帆，不但在賽事期間成為各國媒體與球迷討論的焦點，比賽畫面與照片更在各大平台被瘋狂轉發，全亞洲都掀起一陣「慶帆旋風」。
而高橋慶帆的父親是伊朗人、母親是日本人，他因此擁有深邃的混血兒五官，加上193公分的身材，讓許多日本網友與媒體形容他的神韻酷似日本男星橫濱流星與生田斗真，更盛讚他為「排球界的達比修」或是「從漫畫《排球少年!!》走出來的角色」。其名字「慶帆」在波斯語中則是「世界」的意思，寓意父母期盼他的人生能走向更大的舞台。
除了帥氣外貌，高橋慶帆的實力同樣不容小覷。主打副攻手（Opposite）的他，最高扣球打點高達350公分、攔網高度達325公分，具備極強的彈跳爆發力與重扣威力。在杭州亞運期間，他作為隊上的主力得分手，多次在關鍵時刻挺身而出，最終成功帶領日本男排抱回銅牌，大家對於他本次賽事的表現也很期待。
📌高橋慶帆小檔案
出生日期：2003年10月13日（將滿23歲）
身高：193cm
位置：舉球員對角
所屬隊伍：JTEKT STINGS 愛知／法政大學
IG帳號：＠keihan_1013（22萬人追蹤）
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現年27歲的林成振擁有一雙標誌性的韓系單眼皮與高挺鼻樑，清秀帥氣的外貌常被媒體與網友形容撞臉韓劇男神金秀賢，甚至比金秀賢還帥，加上195公分的出眾身高，讓他在大學時就備受粉絲關注。
2021年東京奧運期間，林成振即便沒有上場，只是做為候補選手待在場邊，就已吸引球迷關注。2022年他正式進入國家隊後，人氣更是水漲船高，即便他IG貼文非常少，照片經常發了又刪，但粉絲數量還是不斷上升。到了2024年巴黎奧運期間，他因為接受時尚雜誌《GQ KOREA》的專訪，影片更在全球社群瘋傳，截至今（24）日，林成振IG已有98萬人追蹤。
而林成振作為球隊主攻手，實力也相當驚人，體脂肪長年維持在驚人的9%，滯空扣殺（Spike Reach）可達300公分，他在職排聯賽中擁有高達30.22%的接發球（Receive）效率，排名全聯盟第14名。
目前正在服兵役的林成振，以「國軍體育部隊」（俗稱尚武隊）的身分，入選2026亞運男排國家隊名單，林成振先前也在受訪時放話：「一定要在亞運會上奪得獎牌」，展現必勝決心。
📌林成振小檔案
出生日期：1999年1月11日（27歲）
身高：195cm
位置：主攻手
所屬隊伍：韓國國軍體育部隊（尚武）
IG帳號：@limsungjinn（98.3萬人追蹤）
高橋慶帆在2023年杭州亞運上首次代表日本男排二隊登上國際3大賽賽場，驚人的實力與亮眼外型讓他迅速在社群上爆紅。當時年僅19歲的高橋慶帆，不但在賽事期間成為各國媒體與球迷討論的焦點，比賽畫面與照片更在各大平台被瘋狂轉發，全亞洲都掀起一陣「慶帆旋風」。
而高橋慶帆的父親是伊朗人、母親是日本人，他因此擁有深邃的混血兒五官，加上193公分的身材，讓許多日本網友與媒體形容他的神韻酷似日本男星橫濱流星與生田斗真，更盛讚他為「排球界的達比修」或是「從漫畫《排球少年!!》走出來的角色」。其名字「慶帆」在波斯語中則是「世界」的意思，寓意父母期盼他的人生能走向更大的舞台。
除了帥氣外貌，高橋慶帆的實力同樣不容小覷。主打副攻手（Opposite）的他，最高扣球打點高達350公分、攔網高度達325公分，具備極強的彈跳爆發力與重扣威力。在杭州亞運期間，他作為隊上的主力得分手，多次在關鍵時刻挺身而出，最終成功帶領日本男排抱回銅牌，大家對於他本次賽事的表現也很期待。
📌高橋慶帆小檔案
出生日期：2003年10月13日（將滿23歲）
身高：193cm
位置：舉球員對角
所屬隊伍：JTEKT STINGS 愛知／法政大學
IG帳號：＠keihan_1013（22萬人追蹤）
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