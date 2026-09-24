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藝人夏宇童今年2月14日與孫協志舉辦婚禮，席開宴客接受親友祝福，不料好友「雙胞胎依依佩佩」竟雙雙缺席，背後原因近日曝光。佩佩23日透露，自己雖然記得婚禮日期，卻一直以為婚宴在「晚上」，當天下午還準備回家換衣服赴宴，直到打給夏宇童經紀人才得知婚禮早已結束，讓她當場崩潰在路邊大叫，甚至愧疚至今，自嘲只能等夏宇童「下輩子結婚」再去參加。佩佩23日發文透露，日前和夏宇童一起錄影，又讓她想起一件「這輩子一直很愧疚」的事。原來夏宇童婚禮當天下午2點多，佩佩正準備趕回家換衣服，再和雙胞胎姊姊依依一起出席婚宴，途中卻突然覺得不太對勁，「為什麼她FB跟IG那麼安靜，婚禮真的是這一天嗎？」佩佩知道新人婚禮當天一定相當忙碌，因此不敢直接打電話給夏宇童，而是聯絡對方經紀人確認，一開口便問：「婚禮是今天嗎？」得到「是啊！」的回答後，她還鬆了一口氣表示：「好險我沒有記錯，晚上見囉！」沒想到經紀人下一句竟回：「已經結束了耶！現在正在收東西。」突如其來的答案讓佩佩腦袋瞬間一片空白，她忍不住驚呼「What？」更形容自己「直接在路邊大叫出來，真的嚇到原地登出了！」整個人愣在原地許久，不知道該如何反應，只能先請經紀人趕快忙婚禮收尾，掛掉電話後則呆坐在路邊，久久無法言語。更讓佩佩崩潰的是，由於她自己記錯婚宴時段，也把錯誤時間告訴依依，導致姊妹倆最後都沒能出席夏宇童的人生大事。佩佩回家途中越想越愧疚，回憶兩人多年交情，當年自己結婚時，夏宇童「排除萬難」也要到場；後來她生下孩子，夏宇童更曾多次前往月子中心探望，還把女兒當成乾女兒般疼愛，每年孩子舉辦生日派對，夏宇童也幾乎從不缺席，總會準備可愛的禮物。想到夏宇童一路以來對自己的重視，佩佩忍不住自責：「我真不是個好朋友。」更懊惱自己收到婚禮邀請後，竟然沒有第一時間把時間寫進行事曆，「居然相信我自己的腦袋」。身為婚紗店老闆娘的佩佩還自嘲，自己竟忘了婚宴不一定辦在晚上，「也有一些人會在中午辦婚禮！」所幸兩人認識多年，夏宇童早就知道她迷糊、ㄎㄧㄤ的一面，友情並未因此受到影響。事隔7個月，佩佩如今再提起此事仍相當愧疚，只能用幽默方式向好友喊話：「只能等下輩子結婚我再去參加了，下輩子換我要當你的伴娘！」