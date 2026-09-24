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蘇巧慧黃金交叉 小幅領先李四川

「洋流慧聚」聲勢看漲逼出藍營危機感 林俊憲評2因素

選舉倒數67天選情逐漸白熱化，近來雙北民調顯示，民進黨台北市長參選人沈伯洋僅落後1.2％，新北市長參選人蘇巧慧則是黃金交叉領先對手。立委林俊憲表示，台北、新北彼此牽動「洋流慧聚」，有如此轉折，一方面是國民黨太有自信，另一方面，雙北選戰越來越強調「對比」，時間一拉長，選民自然就能體會孰優孰劣。雙北從政黨對決，走向「能力與世代」的選擇，沈伯洋和蘇巧慧聯手逼出國民黨的危機感。林俊憲說明，《震傳媒》昨日公布新北市長最新民調，在市長支持度上，蘇巧慧拿到38.2%、李四川37.1%，雙方差距1.1個百分點。對比《震傳媒》今年4月的民調，當時李四川還有39.6%，蘇巧慧34.8%，雙方差距4.8個百分點。短短幾個月，兩人的支持度已經出現交叉。再看8月底信民協會與戴立安合作民調，蘇巧慧35.2%、李四川34.7%，蘇巧慧已經小幅領先0.5個百分點。林俊憲說，接連兩份不同機構公布的民調都顯示，蘇巧慧微幅領先，那這幾個月，李四川到底做了什麼，讓年初較為明顯的優勢不再？抓著蘇巧慧一家抹黑、把藍白合當招牌，民眾黨小雞也輪番加入戰局，結果李四川的民調優勢不但沒有擴大，反而一路被追平。林俊憲指出，更有意思的是，《震傳媒》最新民調裡，民眾黨支持者雖然有59.3%支持李四川，但也有18.5%轉向蘇巧慧。這顯示，藍白合不是人人買單，還是有小草選擇不同的方向；當然也熱烈歡迎小草們「回頭是岸」。林俊憲表示，綜合前幾天台北市長的民調一起看，雙北開始起風了。以前大家談雙北，總覺得只有新北可能翻轉，但現在看起來，台北、新北兩邊的選戰正在彼此牽動，這就叫「洋流慧聚」。林俊憲分析，會有這樣的轉折，一方面是國民黨太有自信了，還在吃老本；另一方面，這次雙北的選戰越來越強調「對比」，時間一拉長，選民自然就能體會孰優孰劣。蔣萬安的保守策略，讓他面對問題時顯得綁手綁腳，回應還得先看看稿。問題是，身為首都市長，每天都有一堆問題找上門，總不能每一題都先翻講稿吧？這樣殷瑋也很累。相較之下，沈伯洋的論述、反應、攻防能力都相當鮮明。兩個人放在一起，誰比較好，顯而易見。新北方面，李四川最大的優勢是行政歷練，以及侯友宜市府的延續性。但是，除了躲在侯友宜的保護傘底下，李四川自己想帶新北去哪裡？大家聽過他講出什麼讓人眼前一亮的新藍圖嗎？沒有。他的政見、口號、打法，依然是老派作風。相反地，蘇巧慧是律師出身，長期在立法院的問政表現有目共睹，口條自然不在話下；再加上「水獺媽媽」的親民形象，以及年輕團隊的選戰風格，至少在形象上，就跟李四川拉開了差距。最後林俊憲表示，所以雙北的選戰不再只有基本盤，而是從政黨對決，走向「能力與世代」的選擇。當沈伯洋和蘇巧慧聯手逼出國民黨的危機感，這股跨越淡水河的翻轉氣勢，正是雙北選民對下一個時代治理願景，最真實的回應。