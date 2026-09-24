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擁有40萬粉絲的高雄在地網紅「蒂蒂」，今年七月去峇里島旅遊時，意外邂逅一位土耳其帥哥「阿維」，對方追求過程掀起全網追劇潮。而網紅蒂蒂來頭可不小，她的本業是婦產科專科醫生，全台知名的健身房「健身工廠」也是她們家開的，甚至她跟高雄市長陳其邁的兒子也是摯友，颱風天時總會看到她幫市民謀福利：「明天放假嗎？」「蒂蒂」本名為陳奐耘，今年31歲，爆紅契機是她在台北就讀臺北醫學大學醫學系期間，跟身邊一群好友白天上課，晚上就拿著酒開喝，再加上她身邊的朋友也都非常有趣，因此成為了大學生之間一定追蹤的網紅。而蒂蒂家世也是非常顯赫，爺爺經商成功，父親是高雄「柏仁醫院」院長，叔叔是連鎖上市健身房「健身工廠」的老闆，媽媽也是醫生。現在的蒂蒂承襲爸爸的事業，也成為了婦產科專科醫生。蒂蒂自稱高雄在地網紅可不是說著玩的，她跟市長陳其邁一家關係都非常好，甚至每次到颱風天時，就會看到蒂蒂幫市民問「放假情報」，而陳其邁的兒子陳政通總是會說：「不知道、我爸沒回我、你要不要自己問他。」成為颱風天大家必追的連續劇。不過其實會讓蒂蒂擁有許多粉絲的真實原因，其實是因為她非常真性情，且講話非常直接，不做作，但講話又非常有趣且謙虛，也常常做慈善捐款，讓她即使IG是私人帳號，不過仍然在十年間累積了超過40萬粉絲。