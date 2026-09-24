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▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，中華成棒隊預賽取得2勝1敗，以分組第2名晉級明（25）日的超級循環賽。資深棒球媒體人謝岱穎指出，複賽對日本隊相當關鍵，「旅外左腕」王彥程、林昱珉勢必要有一人扛下先發重任。若順利闖入金牌戰，謝岱穎認為，打線必須要有發揮，才會有贏球的機會，「這支中華隊打線看起來，要從韓職主力投手手中多打一些分數是有難度的，真的很不容易。」中華隊本屆目標瞄準暌違20年的亞運金牌，但首戰就出師不利，以0：5遭到「衛冕軍」韓國隊完封，雖然在後面2戰輕取泰國隊、香港隊，仍以2勝1敗、分組第2名晉級複賽。對中華隊而言，複賽必須要連勝中國隊、日本隊才能保有爭金的機會，只要輸掉1場比賽，基本上就宣告落入銅牌戰。資深媒體人謝岱穎回看預賽「台、韓大戰」，直言雙方在亞運層級實力確實有落差，「單純從經典賽來看，韓國隊少了幾位韓職以外（大聯盟、混血）的旅美好手，但戰力落差並不大；中華隊的陣容就相差很多，中職只有幾位，甚至只有陳晨威是聯盟最好打者之一，加上王彥程、林昱珉等旅外，整體實力來講是有落差的。」謝岱穎進一步指出，中華隊在經典賽是靠著頂尖打者張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）的全壘打勉強拚贏韓國隊1分，且贏得非常驚險，「所以光以實力來說，這次亞運跟韓國隊有落差，要拿到金牌，我覺得難度是非常之高。當然也是不能放棄，可能就是要有一點策略。」謝岱穎認為，複賽2戰都要拿下是基本盤，尤其是對上日本隊，旅韓左投王彥程、旅美左投林昱珉勢必要有一人扛下先發重任。謝岱穎看好林昱珉負責抗日、王彥程扛金牌戰先發，「畢竟在韓職，王彥程可以壓制韓職打者，只要正常發揮，能壓制一點分數。」謝岱穎同時強調，即便中華隊能壓制對手打線，關鍵還是自家打線要有發揮，才會有贏球的機會，「要拚金牌只能這樣做。其實難度蠻高的，因為這支中華隊打線看起來，要從韓職主力投手手中多打一些分數是有難度的，（拚金牌）真的很不容易。」