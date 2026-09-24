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為提升道路交通安全，高市警局鳳山分局將從「行人安全、大型車管理、速度管理及交通安全宣導」四大面向同步強化，透過提高見警率、精準執法及交通安全宣導，從事故發生前主動降低道路風險，讓行人安心過馬路、車輛安全通行。在行人安全方面，警方將針對鳳山行政中心、衛武營國家藝術文化中心、肉豆公市場及高雄親子遊樂園區周邊路口，以及轄內其他人潮密集、行人穿越頻繁路段加強執法並提高見警率，主動協助高齡者、孩童及有需要的民眾安全通過馬路。另針對大型車視線死角、內輪差等行車風險，加強闖紅燈、違規轉彎、未依規定停讓行人等重點違規稽查，提醒駕駛起步、轉彎前務必確認周遭人車動態。在速度管理方面，鳳山分局將於重要路口及車速較快路段，以明顯、可辨識方式設置測速照相勤務，執法並非以取締開單為目的，而是希望駕駛人「看見警察、想到安全、主動減速」，透過看得見的執法提高警覺，養成行經路口及高風險路段主動減速的習慣，在事故發生前先把速度及風險降下來。鳳山分局也將利用各項勤務及宣導活動，持續推廣「防禦駕駛」觀念，提醒用路人主動觀察、預判周遭可能發生的危險。明（25）日就是中秋連假首日，預期返鄉、出遊車潮增加，警方特別提醒民眾，出門旅遊務必遵守交通規則、不超速、不酒駕、不疲勞駕駛，行經路口減速慢行、停讓行人，也為自己多留一分反應空間。交通執法不是目的，預防事故才是最終目標。