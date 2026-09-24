美國職棒大聯盟（MLB）台灣時間今（24）日賽事落幕，衛冕軍洛杉磯道奇迎回日本巨星大谷翔平，大谷傷癒歸隊首戰4打數敲出1支安打、選到1次保送，不過道奇打線全場只攻下1分，終場以1：5不敵聖地牙哥教士，5連勝與主場11連勝同步中止。效力底特律老虎的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）則持續先發，5打數敲出1安，連續3場出賽都有安打進帳，但底特律老虎仍以2：4不敵華盛頓國民，吞下2連敗。
大谷翔平傷癒復出首打席就敲安 道奇5連勝遭教士終結
大谷翔平自美國時間9月7日後就因右二頭肌與左膝傷勢進入15天傷兵名單，經過休養後今天正式歸隊，道奇也首次排出季前原先設想的完整主力打線。球團預計讓大谷打完剩餘例行賽，以實戰找回打擊節奏，為即將到來的季後賽做最後調整。
大谷此役擔任先發第2棒、指定打擊，首局第一次站上打擊區就敲出右外野安打，擊球初速達99英哩；3局下再選到四壞保送。不過5局下道奇攻占滿壘，大谷未能把握得分機會遭到三振，7局敲出中外野深遠飛球被接殺，9局最後一個打席再吞三振。
大谷最終4打數1安打、1次保送、2次三振，賽後打擊率維持在2成77。雖然首戰沒有長打，但傷癒首打席就能敲出接近100英哩的強勁安打，對道奇來說，剩餘例行賽更重要的課題仍是讓大谷重新建立揮棒節奏。
山本由伸挨馬查多2分砲 6局失4分吞第9敗
道奇日本王牌山本由伸前3局成功壓制教士打線，不過4局上遭到馬查多（Manny Machado）狙擊，一棒轟出2分砲，讓教士率先突破僵局。
5局山本再陷入亂流，教士連續敲出安打，加上山本自己發生暴傳失誤再掉分，隨後馬查多補上高飛犧牲打，將領先擴大到4：1。
山本直到第6局重新穩住陣腳，以3上3下結束今天任務，總計先發6局被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉4分、其中2分責失，送出4次三振、1次保送與1次觸身球，吞下本季第9敗，防禦率上升至2.53。馬查多則靠全壘打與高飛犧牲打包辦3分打點，成為教士贏球最大功臣。
道奇全場進攻受到壓制，唯一分數出現在4局下，由艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打送回跑者，9局牛棚又再失掉1分，最終以1：5吞敗。這場失利不只終止道奇5連勝，也讓他們在主場的11連勝告終。
李灝宇連3場敲安 85安續寫台將紀錄
另一場台灣球迷關注賽事，李灝宇前一戰最後打席揮棒時曾出現腿部不適，不過今天仍留在先發打線，擔任老虎第2棒、指定打擊。
李灝宇首局首次上場打擊，就從國民左投勒夫萊迪（Richard Lovelady）手中敲出安打，延續近期火燙手感。3局敲出二壘方向滾地球出局，5局在一、三壘有人時吞下三振，7局敲中外野飛球出局；9局老虎最後反攻，一、二壘有人時李灝宇再度上場，可惜敲出捕手上方飛球遭接殺。
李灝宇全場5打數敲1安、吞下1次三振，已連續3場比賽敲安，近8場有6場安打進帳，賽後打擊率為2成67，OPS為.755。
李灝宇本季85安 距離大谷翔平23歲紀錄差8支
李灝宇目前本季已出賽111場，累積85支安打、10發全壘打、46分打點與28次保送，不僅持續刷新台灣打者在大聯盟單季安打紀錄，在「23歲以下亞洲球員單季安打」榜上也排名第2。
目前紀錄仍由大谷翔平保持，他2018年新人球季在23歲時敲出93支安打，李灝宇目前還差8支。老虎例行賽剩下最後3場，要直接追平紀錄難度不低，但李灝宇近期連續出賽維持安打輸出，仍有機會持續拉高台灣打者單季紀錄。
老虎此役並非沒有得分機會，全場敲出8支安打，但得點圈12打數僅1安，留下多達11個殘壘。馬勒吉里（Ben Malgeri）包辦球隊2分打點，包括一發陽春砲；國民則在6局靠莫拉萊斯（Yohandy Morales）的2分砲拉開比分，最終以4：2拿下系列賽勝利。
9月24日MLB完整賽果
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大谷翔平自美國時間9月7日後就因右二頭肌與左膝傷勢進入15天傷兵名單，經過休養後今天正式歸隊，道奇也首次排出季前原先設想的完整主力打線。球團預計讓大谷打完剩餘例行賽，以實戰找回打擊節奏，為即將到來的季後賽做最後調整。
大谷此役擔任先發第2棒、指定打擊，首局第一次站上打擊區就敲出右外野安打，擊球初速達99英哩；3局下再選到四壞保送。不過5局下道奇攻占滿壘，大谷未能把握得分機會遭到三振，7局敲出中外野深遠飛球被接殺，9局最後一個打席再吞三振。
大谷最終4打數1安打、1次保送、2次三振，賽後打擊率維持在2成77。雖然首戰沒有長打，但傷癒首打席就能敲出接近100英哩的強勁安打，對道奇來說，剩餘例行賽更重要的課題仍是讓大谷重新建立揮棒節奏。
山本由伸挨馬查多2分砲 6局失4分吞第9敗
道奇日本王牌山本由伸前3局成功壓制教士打線，不過4局上遭到馬查多（Manny Machado）狙擊，一棒轟出2分砲，讓教士率先突破僵局。
5局山本再陷入亂流，教士連續敲出安打，加上山本自己發生暴傳失誤再掉分，隨後馬查多補上高飛犧牲打，將領先擴大到4：1。
山本直到第6局重新穩住陣腳，以3上3下結束今天任務，總計先發6局被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉4分、其中2分責失，送出4次三振、1次保送與1次觸身球，吞下本季第9敗，防禦率上升至2.53。馬查多則靠全壘打與高飛犧牲打包辦3分打點，成為教士贏球最大功臣。
道奇全場進攻受到壓制，唯一分數出現在4局下，由艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打送回跑者，9局牛棚又再失掉1分，最終以1：5吞敗。這場失利不只終止道奇5連勝，也讓他們在主場的11連勝告終。
另一場台灣球迷關注賽事，李灝宇前一戰最後打席揮棒時曾出現腿部不適，不過今天仍留在先發打線，擔任老虎第2棒、指定打擊。
李灝宇首局首次上場打擊，就從國民左投勒夫萊迪（Richard Lovelady）手中敲出安打，延續近期火燙手感。3局敲出二壘方向滾地球出局，5局在一、三壘有人時吞下三振，7局敲中外野飛球出局；9局老虎最後反攻，一、二壘有人時李灝宇再度上場，可惜敲出捕手上方飛球遭接殺。
李灝宇全場5打數敲1安、吞下1次三振，已連續3場比賽敲安，近8場有6場安打進帳，賽後打擊率為2成67，OPS為.755。
李灝宇本季85安 距離大谷翔平23歲紀錄差8支
李灝宇目前本季已出賽111場，累積85支安打、10發全壘打、46分打點與28次保送，不僅持續刷新台灣打者在大聯盟單季安打紀錄，在「23歲以下亞洲球員單季安打」榜上也排名第2。
目前紀錄仍由大谷翔平保持，他2018年新人球季在23歲時敲出93支安打，李灝宇目前還差8支。老虎例行賽剩下最後3場，要直接追平紀錄難度不低，但李灝宇近期連續出賽維持安打輸出，仍有機會持續拉高台灣打者單季紀錄。
老虎此役並非沒有得分機會，全場敲出8支安打，但得點圈12打數僅1安，留下多達11個殘壘。馬勒吉里（Ben Malgeri）包辦球隊2分打點，包括一發陽春砲；國民則在6局靠莫拉萊斯（Yohandy Morales）的2分砲拉開比分，最終以4：2拿下系列賽勝利。
9月24日MLB完整賽果
|客隊
|比數
|主隊
|國民
|4：2
|老虎
|藍鳥
|2：4
|金鶯（雙重賽G1）
|雙城
|4：2
|巨人
|藍鳥
|2：4
|金鶯（雙重賽G2）
|釀酒人
|4：1
|費城人
|紅雀
|5：1
|海盜
|光芒
|2：9
|洋基
|守護者
|0：1
|紅襪
|紅人
|2：3
|勇士
|白襪
|4：5
|皇家
|馬林魚
|3：2
|小熊
|大都會
|7：2
|遊騎兵
|響尾蛇
|5：3
|落磯
|天使
|3：7
|運動家
|教士
|5：1
|道奇
|太空人
|5：6
|水手
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