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▲李灝宇今天擔任老虎第2棒、指定打擊，5打數敲出1安，已連續3場出賽敲安，本季累積85安持續刷新台將紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

客隊 比數 主隊 國民 4：2 老虎 藍鳥 2：4 金鶯（雙重賽G1） 雙城 4：2 巨人 藍鳥 2：4 金鶯（雙重賽G2） 釀酒人 4：1 費城人 紅雀 5：1 海盜 光芒 2：9 洋基 守護者 0：1 紅襪 紅人 2：3 勇士 白襪 4：5 皇家 馬林魚 3：2 小熊 大都會 7：2 遊騎兵 響尾蛇 5：3 落磯 天使 3：7 運動家 教士 5：1 道奇 太空人 5：6 水手

美國職棒大聯盟（MLB）台灣時間今（24）日賽事落幕，衛冕軍洛杉磯道奇迎回日本巨星大谷翔平，大谷傷癒歸隊首戰4打數敲出1支安打、選到1次保送，不過道奇打線全場只攻下1分，終場以1：5不敵聖地牙哥教士，5連勝與主場11連勝同步中止。效力底特律老虎的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）則持續先發，5打數敲出1安，連續3場出賽都有安打進帳，但底特律老虎仍以2：4不敵華盛頓國民，吞下2連敗。大谷翔平自美國時間9月7日後就因右二頭肌與左膝傷勢進入15天傷兵名單，經過休養後今天正式歸隊，道奇也首次排出季前原先設想的完整主力打線。球團預計讓大谷打完剩餘例行賽，以實戰找回打擊節奏，為即將到來的季後賽做最後調整。大谷此役擔任先發第2棒、指定打擊，首局第一次站上打擊區就敲出右外野安打，擊球初速達99英哩；3局下再選到四壞保送。不過5局下道奇攻占滿壘，大谷未能把握得分機會遭到三振，7局敲出中外野深遠飛球被接殺，9局最後一個打席再吞三振。大谷最終4打數1安打、1次保送、2次三振，賽後打擊率維持在2成77。雖然首戰沒有長打，但傷癒首打席就能敲出接近100英哩的強勁安打，對道奇來說，剩餘例行賽更重要的課題仍是讓大谷重新建立揮棒節奏。道奇日本王牌山本由伸前3局成功壓制教士打線，不過4局上遭到馬查多（Manny Machado）狙擊，一棒轟出2分砲，讓教士率先突破僵局。5局山本再陷入亂流，教士連續敲出安打，加上山本自己發生暴傳失誤再掉分，隨後馬查多補上高飛犧牲打，將領先擴大到4：1。山本直到第6局重新穩住陣腳，以3上3下結束今天任務，總計先發6局被敲5支安打，包括1發全壘打，失掉4分、其中2分責失，送出4次三振、1次保送與1次觸身球，吞下本季第9敗，防禦率上升至2.53。馬查多則靠全壘打與高飛犧牲打包辦3分打點，成為教士贏球最大功臣。道奇全場進攻受到壓制，唯一分數出現在4局下，由艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打送回跑者，9局牛棚又再失掉1分，最終以1：5吞敗。這場失利不只終止道奇5連勝，也讓他們在主場的11連勝告終。另一場台灣球迷關注賽事，李灝宇前一戰最後打席揮棒時曾出現腿部不適，不過今天仍留在先發打線，擔任老虎第2棒、指定打擊。李灝宇首局首次上場打擊，就從國民左投勒夫萊迪（Richard Lovelady）手中敲出安打，延續近期火燙手感。3局敲出二壘方向滾地球出局，5局在一、三壘有人時吞下三振，7局敲中外野飛球出局；9局老虎最後反攻，一、二壘有人時李灝宇再度上場，可惜敲出捕手上方飛球遭接殺。李灝宇全場5打數敲1安、吞下1次三振，已連續3場比賽敲安，近8場有6場安打進帳，賽後打擊率為2成67，OPS為.755。李灝宇目前本季已出賽111場，累積85支安打、10發全壘打、46分打點與28次保送，不僅持續刷新台灣打者在大聯盟單季安打紀錄，在「23歲以下亞洲球員單季安打」榜上也排名第2。目前紀錄仍由大谷翔平保持，他2018年新人球季在23歲時敲出93支安打，李灝宇目前還差8支。老虎例行賽剩下最後3場，要直接追平紀錄難度不低，但李灝宇近期連續出賽維持安打輸出，仍有機會持續拉高台灣打者單季紀錄。老虎此役並非沒有得分機會，全場敲出8支安打，但得點圈12打數僅1安，留下多達11個殘壘。馬勒吉里（Ben Malgeri）包辦球隊2分打點，包括一發陽春砲；國民則在6局靠莫拉萊斯（Yohandy Morales）的2分砲拉開比分，最終以4：2拿下系列賽勝利。