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小新的屁屁可以吃！五款聯名甜甜圈一次看

▲Mister Donut推出「搖屁屁甜甜圈」，以蜜桃、蘋果風味可可醬搭配鐵觀音鮮奶油，圓滾滾的造型超吸睛。（圖／記者林若瑋攝）

▲小新、小白、肥嘟嘟左衛門及經典搖屁屁通通變成甜甜圈！五款聯名商品各有不同口味，其中搖屁屁甜甜圈以鐵觀音鮮奶油搭配水果風味可可醬。（圖／記者林若瑋攝）

小新屁屁還能帶回家！三款聯名周邊、七款磁鐵必收

▲聯名周邊還有小白購物袋及三款隨機搖搖吊飾，購物袋加購價199元、吊飾99元。（圖／記者林若瑋攝）

▲Mister Donut推出七款《蠟筆小新》大頭造型磁鐵，活動期間使用指定支付方式，單筆消費滿200元即可隨機獲得一款。（圖／記者林若瑋攝）

▲Mister Donut攜手《蠟筆小新》推出聯名甜甜圈，小新拿著糰子的可愛模樣也出現在活動現場，系列商品將於9月29日開賣。（圖／記者林若瑋攝）

▲《蠟筆小新》聯名甜甜圈將於9月29日開賣，五款造型甜甜圈整齊排列，小白甜甜圈79元、肥嘟嘟左衛門甜甜圈99元。（圖／記者林若瑋攝）

蠟筆小新的屁屁也可以吃，Mister Donut 宣布攜手人氣動畫《蠟筆小新》，將於9月29日推出五款聯名甜甜圈，除了小新、小白及肥嘟嘟左衛門化身甜點，小新招牌的「屁屁」也被做成圓滾滾的甜甜圈，造型相當吸睛。除此之外，還有搖搖吊飾、角色購物袋等限定周邊，搭配買5送1、買6送2及滿額贈磁鐵活動。本次聯名最吸睛的商品，莫過於「搖屁屁甜甜圈」，直接把小新的經典招牌動作變成甜點，圓滾滾的屁屁造型十分逗趣，也是《NOWNEWS今日新聞》記者最喜歡的一款設計。這款甜甜圈以蜜桃、蘋果兩種水果風味可可醬製作外層，內餡則搭配鐵觀音鮮奶油，結合果香與茶香。光看造型就讓人捨不得咬下去，究竟該從哪一邊開始吃，恐怕也是粉絲的一大難題。其他四款同樣充滿巧思。「蠟筆小新甜甜圈」以蜜桃風味可可醬搭配草莓鮮奶油；「小白甜甜圈」使用鹽奶蓋風味可可醬與藍莓鮮奶油，走鹹甜路線；「肥嘟嘟左衛門甜甜圈」則以芭樂風味可可醬搭配鮮奶油。喜歡經典波堤的消費者，也能選擇裹上蘋果風味可可醬、搭配小新造型紙卡的「蠟筆小新波堤」。除了甜甜圈，這次聯名也推出三款限定周邊。其中「蠟筆小新搖搖吊飾」將小新、小白及肥嘟嘟左衛門變成可愛吊飾，三款造型隨機出貨，百元有找，還能把小新的屁屁掛在包包上，走到哪搖到哪。另外兩款則是「小白購物袋」及「肥嘟嘟左衛門購物袋」，兼具造型與實用性。連甜甜圈紙盒、提袋、迷你派對紙盒及日式糰子包裝，也都換上小新與小白的限定設計。配合新品上市，Mister Donut 將於9月29日至10月4日推出指定商品買5送1、買6送2優惠。另外，使用icash Pay 或 icash 2.0支付，單筆消費滿200元，還能獲得一個「蠟筆小新大頭造型磁鐵」，共有七款造型隨機贈送，數量及詳細活動規則依官方公告為準。