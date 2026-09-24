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立法院第11屆第6會期將於下週二開議，行政院長卓榮泰今（24）日於院會要求各部會首長在質詢期間除重大緊急等事務外，都必須親自出席立法院院會，行政院會向立法院朝野黨團積極爭取包括《中小微企業轉型升級發展條例》在內的重要優先法案，希望各項福國利民的法案能優先審議通過，同時也期待立法院新會期能夠順利展開，依《憲法》要求順利進行。立法院新會期開議在即，卓榮泰提到，行政院將赴立法院進行施政報告，並就115年度中央政府總預算追加預算案及116年度中央政府總預算案等進行報告及備質詢。要求各部會首長在質詢期間，除因陪同總統接待外賓、重要公務出國、重大或緊急事務外，都必須親自出席立法院院會，請假則須經核准。卓榮泰請各部會充分掌握行政院近期所推動各項重大政策、立委特別關注議題，以及各項預算及計畫案內容，並妥為溝通、爭取支持；各界如有疑慮，亦應詳細向國人說明，讓立委及社會各界都能瞭解本院各項政策及施政作為。卓榮泰表示，本會期是預算會期，希望對立法院提出的各項報告能夠安穩進行，讓國會就行政院所提出之今年度追加預算案及明年度中央政府總預算案順利審議。此外，行政院會向立法院朝野各黨團積極爭取包括《中小微企業轉型升級發展條例》在內的重要優先法案，希望各項福國利民的法案能優先審議通過，同時也期待立法院新會期能夠順利展開，依《憲法》要求順利進行。