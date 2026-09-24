我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋連假高鐵一票難求！自由座搶位大戰開打

但過去有民眾好奇詢問「從南港搶自由座會比較容易有位子坐嗎？」，引來乘客實測認證「南港發車，機會當然高很多」、「搭到南港坐自由座一定有位子」。

▲連假高鐵總是一位難求，導致高鐵自由座位置顯得特別珍貴。（圖／記者黃韻文攝）

連假高鐵自由座不用搶！乘客一招「100%有位」：實測有效

只要從選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘幾乎都會有位置可坐

▲台灣高鐵南港站。（圖／記者黃韻文攝）

不是南港站上車怎麼辦？首選「1車廂上車」更多位

高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。

▲如果不是在南港車站搭車的民眾，可以改選擇第10車廂搭乘，官方認證位置更多。（示意圖／NOWNEWS資料照）

自由座即時排隊狀況速看！高鐵各站等候時間一鍵看