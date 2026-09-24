中秋節與教師節連假從明（25）日連續4天，預計從今（24）日下午開始就會湧現南下車潮，屆時高鐵也將湧入大批返鄉人潮，高鐵自由座搶位大戰也將一觸即發。但過去就有內行推薦「高鐵自由座免搶大招」，建議可以改從起訖站如南港車站搭車，《NOWNEWS》記者過去實測也幾乎成功，或可選擇座位數較多的10車廂，乘客大讚「機會提升很多」。
中秋連假高鐵一票難求！自由座搶位大戰開打
2026中秋連假從9月25日至9月28日，除了國道會出現大量車潮，高鐵、台鐵等大眾運輸工具也將湧現返鄉人潮，高鐵則因速度極快成為返鄉熱門工具，不過熱門時段總是一票難求，多數人將眼光轉往「自由座」，搶位大戰每次連假都會發生，就算沒位可坐也寧願站著到達目的地。但過去有民眾好奇詢問「從南港搶自由座會比較容易有位子坐嗎？」，引來乘客實測認證「南港發車，機會當然高很多」、「搭到南港坐自由座一定有位子」。
連假高鐵自由座不用搶！乘客一招「100%有位」：實測有效
高鐵自由座「100%有位置」搶法十分簡單，只要從選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘幾乎都會有位置可坐。以雙北地區為例，有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，其中南港車站是南下起點，發車時人通常較少，若遇到尖峰時間只要多等幾班車，100%都有位置可以上，但僅限雙北地區民眾可以適用該做法。
《NOWNEWS今日新聞》記者經常從高鐵南港站出發，根據搭乘經驗，如果當天人潮較多時，其實列車一抵達台北站就幾乎已經坐滿了，後續站點的乘客基本上都只能站著，但從南港站上車較少有坐不到問題。若像連假多人情況，南港車站因首發站車次相對密集，加上連假還會有加開車次，如果第一次沒搶到，若不趕時間可以等待下一班即可。
不是南港站上車怎麼辦？首選「1車廂上車」更多位
不過在南港搶位方法只適合雙北民眾，過去也有乘客提到，高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。高鐵官網亦證實，偶數車廂座位比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，而偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位，唯一例外是第1車廂與第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。
自由座即時排隊狀況速看！高鐵各站等候時間一鍵看
如果民眾擔憂自由座人潮過多，可前往高鐵官網查詢「自由座等候時間」，即可隨時查看各車站南下或北上的即時預估排隊狀況。《NOWNEWS今日新聞》稍早下午2時30分查看，多數車站南下、北上都呈現綠燈，等候時間在20分鐘內；僅有高鐵南港南下、桃園南下需等待20至40分鐘。
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2026中秋連假從9月25日至9月28日，除了國道會出現大量車潮，高鐵、台鐵等大眾運輸工具也將湧現返鄉人潮，高鐵則因速度極快成為返鄉熱門工具，不過熱門時段總是一票難求，多數人將眼光轉往「自由座」，搶位大戰每次連假都會發生，就算沒位可坐也寧願站著到達目的地。但過去有民眾好奇詢問「從南港搶自由座會比較容易有位子坐嗎？」，引來乘客實測認證「南港發車，機會當然高很多」、「搭到南港坐自由座一定有位子」。
高鐵自由座「100%有位置」搶法十分簡單，只要從選擇高鐵「起訖站」較近的站點出發，或可以改前往「起訖站」搭乘幾乎都會有位置可坐。以雙北地區為例，有南港車站、台北車站和板橋車站3大車站可搭乘，其中南港車站是南下起點，發車時人通常較少，若遇到尖峰時間只要多等幾班車，100%都有位置可以上，但僅限雙北地區民眾可以適用該做法。
《NOWNEWS今日新聞》記者經常從高鐵南港站出發，根據搭乘經驗，如果當天人潮較多時，其實列車一抵達台北站就幾乎已經坐滿了，後續站點的乘客基本上都只能站著，但從南港站上車較少有坐不到問題。若像連假多人情況，南港車站因首發站車次相對密集，加上連假還會有加開車次，如果第一次沒搶到，若不趕時間可以等待下一班即可。
不過在南港搶位方法只適合雙北民眾，過去也有乘客提到，高鐵自由座通常位於第9車廂至第12車廂，其中「第10車廂」最容易搶到位置。高鐵官網亦證實，偶數車廂座位比單數車廂多，是因單數車廂設有廁所，導致座位略減成85個，而偶數車廂並沒有因廁所減少空間，車廂座位都有96個座位，唯一例外是第1車廂與第12車廂，因設駕駛艙分別只剩63與68個座位。
如果民眾擔憂自由座人潮過多，可前往高鐵官網查詢「自由座等候時間」，即可隨時查看各車站南下或北上的即時預估排隊狀況。《NOWNEWS今日新聞》稍早下午2時30分查看，多數車站南下、北上都呈現綠燈，等候時間在20分鐘內；僅有高鐵南港南下、桃園南下需等待20至40分鐘。