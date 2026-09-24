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民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢暴漲，近來陸續走訪石牌商圈、公館夜市拜票，所到之處吸引大批人潮湧入，這波「洋流」引發藍綠支持者熱烈討論，甚至被形容像極了韓國瑜當年的「韓流」旋風。不過，媒體人董智森透露他親眼所見，現場根本不到百人，再狠酸：「跟我打招呼的人比他還多！」董智森23日受邀上政論節目《新聞大白話》，被節目主持人譚伊倫問及遇到沈伯洋的情況，他回憶前一天經過延三市場時，恰好遇到沈伯洋掃市場拜票，「妳要我講老實話⋯什麼洋流？我看那個⋯不到一百人」。國民黨台北市議員張斯綱聽聞後也驚訝反問：「不是很多人？」董智森則戳破真相直言，政治活動的人潮究竟如何，與媒體拍攝的角度有很大關係。董智森進一步以其他政治活動為例，藍營高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦大型造勢時，曾透過空拍畫面呈現現場全貌。他認為，空拍視角較容易看出人潮密集程度，以及場地是否還有空缺之處；相較之下，如果只透過平面照片呈現沈伯洋的活動畫面，可能難以完整掌握整體現場狀況。董智森指出，延三市場是自己常經過的地方，幾乎每一攤都吃過，因此當天看到前方出現人潮時便特別好奇，還刻意放慢機車速度靠近觀察，沒想到沿途反而有民眾認出他，不斷喊著「小董」、「董哥」並主動打招呼，前台北市副市長李永萍也順勢笑稱「董流」超過洋流，董智森則狠酸：「跟我打招呼的人比他還多！」認為若要談「洋流」，相關聲勢「是媒體弄出來的」。