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▲街友的「家當」中，一把大剪刀（紅圈處）令過往的女性感到恐慌。（圖／黃守達提供，2026.09.24）

地下道成「生活基地」 市府聯合會勘仍難解

「地下道保全」有望上路 建設局：將檢視管理模式

台中市廣三SOGO與金典酒店前的地下道，近來成了街友堆放大量私人物品的「生活空間」，不僅在牆上掛西裝、階梯停腳踏車，還點薰香掩蓋體味，甚至直接在地下道內烤雞，導致煙霧瀰漫，5個月內遭檢舉50多次。台中市議員黃守達今（24）日要求市府修正現行《陸橋地下道管理要點》，建立更明確的跨局處處理程序；建設局長陳大田表示，將考慮在重點場域增設專案保全。位於台灣大道、美村路口的地下道，過去曾因連儂牆遭拆事件，引發地下道管理爭議。黃守達今天在市議會總質詢指出，近期地下道出現一名特殊的街友，今年5月至9月間光是相關報案就近60起，但各局處受限於法規及執法條件，問題始終未能有效改善。黃守達出示現場畫面，只見地下道牆上掛著一套西裝，階梯停放腳踏車，周邊還有酒瓶、炭爐、盥洗用具及一把粉紅色的大剪刀。黃守達表示，據了解，該名街友在北區有房產，卻長期在地下道堆放私人物品、占用公共空間，甚至在地下道烤雞、點薰香，導致煙霧瀰漫，讓部分女性市民經過時感到恐慌。黃守達表示，為處理相關問題，他曾召集建設局、社會局、警察局等單位聯合會勘，但這名街友只要看到市府人員到場就離開，等人員離去又默默返回，問題經過數月仍未有效改善。黃守達指出，社會局雖可提供街友關懷、轉介及安置服務，但多數措施仍須建立在當事人願意接受的前提下；衛生單位若要啟動強制就醫，也必須符合相關法定要件。至於建設局作為地下道主管機關，不可能派員24小時駐守，導致市府各單位陷入「想管卻有權責限制」的困境，基層同仁也疲於奔命。他要求市府修正現行《陸橋地下道管理要點》，建立更明確的跨局處處理程序；此外，建設局應建立「公共空間專案保全」制度，針對美村路地下道、綠空廊道或其他容易產生公安疑慮的公共空間，加強勸導、制止及通報，再由市府各單位依權責介入處理。建設局長陳大田回應，市府目前在公園、廣場等重點場域已有巡查及保全機制，針對議員提出的美村路地下道及其他地下道，將考慮增設專案保全，並進一步檢視相關管理模式，希望兼顧公共空間使用秩序與街友服務需求。