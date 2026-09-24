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針對永安廢木材非法棄置案，國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營昨（23）日表示，「9月14日接獲網路陳情」、「為什麼每次破壞土地都是民代看google抓出來的」、「要求市府環保局抓出行為人依法重罰、徹查清運進度」等語。對此，高市府發言人宋祥岳今（24）日駁斥，這根本是烏龍爆料，對於該案市府環保局去年底就已主動查緝，開罰行為人且移送檢調偵結起訴，8月橋頭地方法院解除管制准予清運，目前正進行現場清除，預計年底前回復原狀。宋祥岳回顧本案歷程，環保局去年掌握永安廢木材非法棄置後，立即於去年底主動展開調查，追查非法清運車輛、廢棄物來源及相關行為人；經查明承租農地的姜姓、熊姓夫妻非法收受約1.39萬噸廢木材，依法裁罰72萬元後，於今年2月主動移送法辦。宋祥岳指出，除承租農地者之外，環保局也進一步掌握44家清除業者涉案，其中24家領有許可、20家未領有許可，44家業者全數移送法辦，並且追究行政責任，橋頭地檢署亦於今年6月偵查終結後起訴。橋頭地方法院8月解除管制，准予清運。宋祥岳說，環保局於今年7月31日要求相關業者提出清理計畫，並限期今年底前完成清除；隔日環保局AI雲端監控系統偵測到棄置現場有悶燒與產生明顯粒狀污染物，第一時間便前往現場排除狀況，並依《空氣污染防制法》裁處最高500萬元罰鍰，市府會持續督促、落實清除，直到現場恢復原狀。