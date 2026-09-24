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▲基隆市長謝國樑出席八斗子遊艇碼頭啟用暨交船典禮，現場完成47呎義大利帆船Solaris 47「蓋亞號」交船。(圖 / 基隆市政府綜合發展處新聞科提供)

▲基隆市長謝國樑出席亞果基隆八斗子遊艇碼頭啟用暨交船典禮，與現場來賓共同見證碼頭啟用。(圖 / 基隆市政府綜合發展處新聞科提供)

▲八斗子遊艇碼頭正式啟用，謝國樑與出席貴賓登上帆船合影，共同見證基隆海洋休閒發展新進程。(圖 / 基隆市政府綜合發展處新聞科提供)

▲謝國樑表示，八斗子遊艇泊區將持續擴充停泊、維修及海洋休憩等服務，串聯北台灣海洋休閒資源。(圖 / 基隆市政府綜合發展處新聞科提供)

亞果遊艇集團今（30）日於基隆舉行「亞果基隆八斗子遊艇碼頭啟用暨交船典禮」，由基隆市長謝國樑與亞果遊艇集團董事長侯佑霖共同主持，基隆市政府產發處長蔡馥嚀、亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮、亞基海洋總經理姬琳亦出席典禮，共同見證八斗子遊艇碼頭正式啟用，並完成47呎義大利帆船 Solaris 47「蓋亞號」交船。八斗子遊艇泊區促參案採ROT與BOT模式推動，是亞果攜手基隆市政府投入地方建設、發展海洋產業的重要計畫。謝國樑市長提到，市府推動八斗子遊艇港泊區促參案，透過公私協力，活化港灣空間，今年也獲得財政部促參招商「三冠王」肯定（促參類招商卓越獎、民參類招商卓越獎、簽約及考核獎勵金），展現基隆推動促參及招商的成果。他說，隨著北台灣據點正式落地，亞果進一步串聯全台港灣與遊艇服務資源，完善北、中、南遊艇服務廊帶，並將持續擴充停泊、維修、海上休憩及觀光服務量能。謝國樑市長現場也指出，八斗子擁有良好的港灣條件、漁港文化及豐富的觀光資源，遊艇泊區促參案是基隆推動海洋產業發展的重要計畫。除整建既有碼頭外，未來也將增加陸域船艇停泊空間，整體泊位量預計提升近三倍，並規劃約200間客房的飯店及約3,000坪商場，帶動周邊觀光、旅宿及相關產業發展。市府也期待未來碼頭朝國際金錨認證目標邁進，結合東北角海洋休閒廊帶周邊資源，讓八斗子成為基隆海洋城市發展的重要節點，並成為串聯基隆與北海岸觀光的重要起點。蔡馥嚀處長表示，八斗子遊艇泊區促參案由亞果遊艇集團旗下亞碁海洋推動，採ROT與BOT混合模式辦理。此次碼頭啟用，也代表亞果與基隆市政府透過公私協力模式推動地方建設，由企業導入遊艇產業營運、服務及市場經驗，結合基隆既有港灣條件與海洋資源，共同提升八斗子的海洋休憩與觀光發展量能。整體計畫將依開發進程分階段推動，整合遊艇泊位、船艇維修與岸置設施、觀光商業空間、遊艇主題飯店及城市公共空間，逐步將八斗子由傳統港灣空間，發展為兼具遊艇服務、海洋休憩、觀光旅遊與公共共享機能的複合型港灣場域。侯佑霖董事長表示，基隆港整體開發將採分階段方式推進，未來五年將持續完善碼頭、岸置場及相關港灣設施，並陸續導入不同類型船艇，擴充基隆海洋休閒的多元體驗。除了遊艇碼頭建設，港區未來也將結合旅宿、商業及休閒機能，規劃約5,000坪飯店及約3,000坪商場，逐步建構更完整的港灣場域。侯佑霖進一步提及，八斗子對亞果而言，不只是新增一座遊艇碼頭，更是集團布局北台灣、完善全台遊艇服務網絡的重要節點。亞果長期投入台灣海洋休憩產業，從港灣建設、遊艇停泊、船艇服務到海上活動，希望逐步建立跨區域的服務體系，讓船主與會員從不同港口出航，都能獲得更完整的停泊與後勤支援。目前亞果已有五個碼頭投入營運，未來第六個據點台北港完成相關程序後，將進一步串聯台北與基隆的海上航線，發展自駕航行、海釣、賞夕陽及觀光等多元海洋休閒活動，逐步建構北台灣海洋休憩網絡。亞果也期望以基隆為重要據點，持續完善船艇、碼頭與港區建設，串聯北台灣海洋據點，讓更多人親近海洋、接觸海洋休閒。謝國樑市長最後強調，此次率先啟用的基隆八斗子遊艇碼頭將提供會員與船主接待、遊艇停泊、港灣服務及海上活動支援，讓亞果在北台灣的服務由規劃正式進入營運階段，這代表這裡不只是一座完成建設的碼頭，而是真正開始有船進港、有服務進場，也有人從這裡走向海洋，讓更多人透過八斗子認識帆船、接觸遊艇生活。後續將配合整體開發期程與實際營運需求，持續擴充碼頭、船艇服務、岸置維修及海洋休憩等相關內容。基隆市政府 廣告