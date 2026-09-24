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效力日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊20歲旅日強投陳睦衡，明（25）日台灣時間下午17點將迎接生涯一軍初登板、初先發，交手「大魔王」福岡軟銀鷹隊。陳睦衡2024年以育成合約加盟歐力士隊，今年7月底升格為支配下球員（正式球員），9月17日隨隊一軍，明日將寫下棒球人生新篇章。另外，效力西武獅隊「台灣重砲」林安可，近期打擊狀態不理想，已連續5場比賽未敲安，今日被下放至二軍調整。年僅20歲的陳睦衡，畢業於榖保家商，2024年與歐力士隊簽下育成合約，今年7月30日升格為支配下球員，9月17日升上一軍，隨隊練球等待初登板，經過一週的等待，陳睦衡迎來生涯一軍初登板、初先發，據日職官網公告，陳睦衡明日將迎面對強敵軟銀鷹隊。陳睦衡本季在二軍出賽7場（4場先發），拿下2勝，共投23局失5分（3責失分），防禦率僅1.13。陳睦衡日前受訪時曾指出，今年進步最多的地方是身體，「改善肩膀、手肘問題，球速的均速比去年還要好。」確定升上一軍後，陳睦衡也立刻將好消息傳給在台灣的父母，陳睦衡的媽媽也趕緊訂中秋機票赴大阪看兒子日職初登板。陳睦衡明日初先發的對手為實力堅強的軟銀隊，本季以86勝47敗3和的戰績，在太平洋聯盟完成暌違60年的聯盟優勝3連霸，團隊打擊率2成60高居聯盟第1，陳睦衡等於首戰就遇到「大魔王」。軟銀隊明日先發投手為松本晴，本季出賽20場，拿下11勝3敗，防禦率2.91。此外，效力埼玉西武獅隊的「台灣重砲」林安可則被下放二軍。林安可本季在一軍出賽76場，敲出52安、8轟，打擊率2成20，林安可近況不盡理想，已連續5場比賽、16打席未敲安。