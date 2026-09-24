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蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚20年，豪門婚姻總成為外界焦點，去年突然在限動曬出眼部受傷照，更遭質疑「有貓膩」。不過，蔡依珊未多做回應，今（24）日她與瘦子一同出席瑞士頂級腕錶品牌活動，優雅現身47歲狀態超好，受訪時被問到是否曾收過手錶？她笑回：「有啊！就是我媽媽跟我婆婆，我是多悲慘，還有就是自己賺。」蔡依珊今與瘦子擔任名錶品牌大使，她身穿白色套裝優雅現身，47歲狀態仍非常好，臉上幾乎看不出歲月痕跡，受訪時被問到是否曾收到手錶當作禮物？蔡依珊笑說：「有啊！就是我媽媽跟我婆婆，我是多悲慘，還有就是自己賺。」另外，她也透露如果送人的話，要挑選可以保值的，第一個想到的就是爸媽、或是婆婆，「因為我好的手錶也是媽媽送我的。」蔡依珊與連勝文結婚20年，豪門婚姻也備受外界關注，近年夫妻倆雖然常被外界質疑婚姻不睦，甚至還有家暴的傳聞，但當事人皆不隨之起舞，不時公開放閃，今日出席活動時看起來氣色、心情各方面都不錯。而瘦子日前在日本石垣島度假時，因意外造成右腳腳趾骨折，尚未痊癒的他，透露目前仍在恢復中，被問到是否行動不便？他表示：「不會啊！我今天不就來了嗎。」但因還不能運動，所以稍微變胖一些，還要一個月才能完全復原。至於下半年計畫？瘦子賣關子說：「真的有計畫，但還不能講。」透露與團體有關，值得大家期待。而瘦子下禮拜即將迎來生日，被問到要如何過？他坦言依舊要上班，可能中秋節烤肉提前慶祝，剛好大家一起團圓，就順便過生日。至於想收到什麼生日禮物，他直言現在只要大家開心聚在一起就蠻好的，並透露結婚前曾收到老婆送的PS5，讓他直呼是全世界最棒的！