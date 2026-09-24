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▲日本東京超人氣正宗蘋果糖「代官山Candy Apple」台灣也吃得到。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲三重「五十鈴甘味鋪」，以日本經典庶民點心鯛魚燒為主角。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲遠東SOGO忠孝館將在9月24日起至10月11日推出「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲日本職人現場親手製作香氣四溢的熱騰騰美食讓您立即品嚐。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越首輛「寶可夢30年週年主題列車」9月25日即將啟航。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.09.24）

全台最大日本展來了！遠東SOGO忠孝館將在9月24日起至10月11日推出「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」，集結來自日本的特色美食、人氣甜點，9月26日起至9月27日，還有北海道雞先生「正宗廣島牡蠣、北海道起司馬鈴薯」買一送一，「廣島晃祐堂 頂級灰松鼠毛蜜粉＆腮紅刷」半價，連日本東京正宗蘋果糖「代官山Candy Apple」也吃得到了。SOGO表示，今年日本展共有85家廠商，其中包含15家初登場品牌，更邀請62位日本職人來台現場實演，預計整檔可帶來4200萬業績，且規模為全台最大日本展。特色包括，初登場的日本東京超人氣正宗蘋果糖專賣店「代官山Candy Apple」，這次共有原味／可可亞／優格白巧克力／肉桂，還有SOGO限定口味-奶茶糖蘋果糖，絕不容錯過；喜歡吃鯛魚燒一定要來品嚐這家創立至今41年老店初登場三重「五十鈴甘味鋪」，除了經典紅豆與卡士達口味，還有近期引爆話題的杜拜巧克力口味。日本職人現場親手製作美食，有福島「奈良屋蕎麥」首度登場，以粗粒蕎麥粉保留蕎麥天然香氣，並使用傳統「亂刀切」技法，現場提供養生三黏冷麵、天婦羅蝦湯麵、蕎麥涼麵等；拒絕不了炸物誘惑則有三重「お肉の九門堂」起士炸肉餅、北海道「雞先生」正宗廣島牡蠣與「北海道工房」函館唐揚雞等。◾大阪鳴神たこ焼き本舗 SOGO限定「桔柚明太子口味」220元／6顆；「明太子章魚燒」原價180元／6顆，9/24～9/27晚間8點後特價150元／6顆，每日限量30組。◾北海道雞先生「正宗廣島牡蠣」240元／4顆、「北海道起司馬鈴薯」80元／個，9/26～9/27買1送1，限20組。◾高岡CRAFT「高岡漆器櫻花酒杯」原價2400元／個，9/24首日特價2000元／個，限5個。◾兵庫FUJI GAUZE「花鳥圖案三層紗洗臉巾」原價1200元／條，9/24～9/27特價600元／條，限50條。◾廣島晃祐堂「頂級灰松鼠毛蜜粉＆腮紅刷」原價6000元／個，9/24首日特價3000元／個，限3個。新光三越首輛「寶可夢30年週年主題列車」9月25日即將啟航，將台鐵 EMU800 型列車化身為一座移動中的寶可夢世界，以「時光穿梭，夥伴同行」為 設計主題，集結至今所有初始寶可夢。業者表示，目前六趟專列車共6700張車票，僅剩下不到500張可以搶購，熱門車次已全數額滿，想搭上這趟限時寶可夢列車的訓練家可把握最後機會搶票。不過即使沒有搶到專列車票的訓練家也別失望，寶可夢列車平日也將加入台鐵常態車次運行，自9月25日起至12月13日，都有機會與寶可夢列車驚喜相遇。且拍照並分享至 個人社群平台，憑分享畫面至全台新光三越過卡，即可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」或「卡比獸鍵 帽鑰匙圈」。